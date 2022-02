Katia insulta Manila: “A 44 anni che possibilità ha…” Lorenzo Amoruso non ci sta e sbotta (VIDEO)

In queste ore, Katia Ricciarelli si è resa protagonista di frasi davvero poco carine nei confronti di Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso ha sbottato sui social. L’atleta, infatti, ha condiviso alcuni video in cui sono riprese le pesanti frasi pronunciate dalla donna e non ha potuto fare a meno di replicare.

Nelle clip in questione si sente chiaramente la cantante lirica criticare insieme a Davide Silvestri la scelta di candidare alla finale Manila Nazzaro. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Le pesanti frasi di Katia contro Manila

Le alleanze sono ufficialmente cambiate nella casa del GF Vip. Alcune ore fa, infatti, Katia ha parlato male di Manila alle sue spalle e Lorenzo Amoruso non ci ha più visto. La Ricciarelli ha preso in disparte Davide e gli ha spiegato di essere molto contraria alla scelta di alcune persone di fare il nome della Nazzaro come candidata alla finale. Secondo il punto di vista, infatti, una donna abbastanza matura e formata dal punto di vista professionale e familiare come lei non dovrebbe andare avanti.

Contrariamente a una persona più giovane, come potrebbe essere ad esempio Davide, Manila ha già una famiglia, pertanto, non avrebbe tutte queste possibilità di proseguire nel mondo dello spettacolo. Tale dichiarazioni hanno indignato alcuni utenti del web e non solo. Il più arrabbiato è stato soprattutto Lorenzo Amoruso, compagno di vita della showgirl. Quest’ultimo ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di Katia e lo ha commentato in modo molto perentorio.

La reazione di Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso ha esordito dicendo di aver sempre provato a difendere ea tutelare Katia per le sue uscite poco carine, tuttavia, quello che ha detto di Manila è imperdonabile. Inizialmente, credeva che la Ricciarelli appartenesse a un modello di pensiero diverso, più antico, pertanto ha sempre provato a trovare il lato positivo nelle sue affermazioni. Adesso, però, ha toccato il fondo.

La cantante si sarebbe comportata per Lorenzo in modo meschino parlando alle spalle di una donna che l’ha sempre trattata con i guanti reputando la quasi una madre. Per questo, l’atleta si trova costretto a dare ragione a tutte quelle persone che hanno dipinto la lirica come una persona arida di sentimento e alquanto scomoda. Il protagonista, poi, ha voluto chiosare il suo intervento dicendo che “signori si nasce”, alludendo al fatto che probabilmente Katia non lo nacque.