Il Paradiso delle signore anticipazioni 7 febbraio: Adelaide sparisce, arriva Ferdinando Toorrebruna

Le anticipazioni della puntata del 7 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Veronica capirà chi sia la vera mittente della lettera minatoria a Gloria, pertanto, deciderà di affrontare sua figlia. Adelaide, invece, continuerà ad essere dispersa e Umberto non potrà fare a meno di raccontare tutto alla polizia.

Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Vittorio e Sandro si verrà a creare un legame piuttosto particolare. Scopriamo, dunque, tutto quello che accadrà nella puntata in questione.

Sandro prova a riconquistare Tina al Paradiso delle signore

La messa in onda di lunedì 7 febbraio del Paradiso delle signore comincerà con un aspro confronto tra Veronica e Gemma. Una volta scoperta chi sia stata a mandare la lettera minatoria Gloria, la compagna di Ezio non potrà fare a meno di avere un confronto diretto con sua figlia. Quest’ultima, dal canto suo, proverà a difendersi dicendo di aver agito in questo modo solamente per tutelare la sua famiglia.

Intanto, Sandro e Vittorio instaureranno uno strano legame. Dopo che tutta la verità sul rapporto tra Conti e Tina sarà venuto allo scoperto, il marito della giovane deciderà di fare di tutto per riconquistarla. L’uomo riconoscerà i suoi errori e le sue mancanze e si impegnerà affinché Tina sia di nuovo innamorata di lui. In quest’impresa verrà aiutato inaspettatamente anche da Vittorio. Malgrado quello che c’è stato con la cantante, infatti, il direttore dello shopping center deciderà di rendersi d’aiuto.

Nuovi arrivi e scomparse nella puntata del 7 febbraio

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 7 febbraio, vedremo che ci sarà una new entry. Al Circolo, infatti, arriverà Ferdinando Torrebruna, un rinomato uomo d’affari conosciuto già da alcuni esponenti del Paradiso. Ad invitarlo sarà Fiorenza, tuttavia, anche Dante non potrà fare a meno di riconoscerlo in quanto ha già sentito molto parlare di lui. Nel frattempo, Umberto sarà sempre più preoccupato per Adelaide.

La donna risulterà completamente scomparsa e il commendatore non riuscirà in nessun modo a mettersi in contatto con lei. Per tale ragione, trovandosi alle strette, il protagonista non potrà fare a meno di raccontare alla polizia di non avere minimamente idea di dove possa essere finita la donna. La situazione, dunque, diventerà sempre più incresciosa. Umberto, allora, deciderà di confidarsi con Marco. Il nipote della contessa, dunque, verrà messa al corrente dei motivi per i quali la donna si sia dileguata nel nulla.