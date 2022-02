Oroscopo 4 febbraio 2022: Leone in gabbia, Acquario devono rilassarsi

Secondo l’oroscopo del 4 febbraio, i nati sotto il segno dell’Acquario sono ancora un po’ troppo tesi. Gli Scorpione devono abituarsi alle novità, mentre i Gemelli sono stati un po’ spendaccioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piuttosto impegnativa dal punto di vista professionale. Verso la fine della settimana ci sono sempre molte cose da rivedere e questioni da valutare, cercate di essere concentrati.

Toro. In amore potresti rimanere delusi, tuttavia, è importante non prendere decisioni troppo affrettate. Se siete rimasti male per qualcosa, cercate di aprirvi il di esternare il vostro malessere.

Gemelli. L’oroscopo del 4 febbraio vi esorta ad essere più parsimoniosi. In questo periodo avete fatto più spese del dovuto, pertanto, sarebbe il caso di darsi una regolata. Sul lavoro siete troppo distratti, fate attenzione.

Cancro. Giornata di conquiste e di risposte per i nati sotto questo segno. Imparate ad allargare maggiormente i vostri orizzonti e non soffermatevi solamente su ciò che vedono i vostri occhi. In amore potete essere più audaci.

Leone. I nati sotto questo segno si sentono metaforicamente come dei leoni in gabbia. Se avete intrapreso una strada che non vi gratifica appieno, ricordate che siete sempre in tempo per tornare indietro e cambiare idea.

Vergine. Buono momento per quanto riguarda i rapporti di coppia stabili. Chi stava pensando di cimentarsi in qualcosa di più serio ed importante, da questo momento potrà farlo. Sul lavoro è importante mantenere la calma.

Previsioni 4 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. State affrontando un momento di transizione molto interessante, pertanto, è importante avere gli occhi ben aperti. In ambito sentimentale è meglio non essere troppo frettolosi, lasciate agli altri il tempo di cui hanno bisogno.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 4 febbraio denotano l’inizio di un periodo fervido di novità sotto più punti di vista. Cercate di essere flessibili e di adeguarvi ai cambiamenti. State vicino ad una persona cara.

Sagittario. Molti di voi potrebbero trovarsi in un limbo. Ci sono delle decisioni da prendere, anche se potreste non essere pronti al 100%. Dal punto di vista delle relazioni, invece, non trarre conclusioni affrettate.

Capricorno. Occhi aperti sul lavoro. Ci sono questioni in sospeso che andrebbero risolte quanto prima, pertanto, cercate di essere astuti e rapidi. In ambito sentimentale, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

Acquario. Questi appena trascorsi sono stati giorni piuttosto pesanti e difficili per voi. Ad ogni modo, adesso è tempo di riposare un po’ e di godersi la compagnia delle persone care. Cercate di essere più calmi.

Pesci. Se state pensando di dare una svolta alla vostra vita, questo potrebbe essere il momento giusto. Non siate impazienti e lasciate che le cose seguano il loro corso anche dal punto di vista professionale.