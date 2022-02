Katia Ricciarelli perde la testa al GF Vip: “Vi violento…” la reazione dei concorrenti (VIDEO)

Katia Ricciarelli ne ha combinata un’altra delle sue all’interno della casa del GF Vip. La cantante lirica ha perso completamente la testa ed ha pronunciato delle frasi piuttosto pesanti verso i due nuovi arrivati in casa.

Il pubblico da casa è rimasto assolutamente basito, sta di fatto che in molti stanno seriamente credendo che la donna sia troppo protetta dallo staff del reality show. Scopriamo, dunque, che cosa è successo e qual è stata la reazione dei coinquilini.

La frase choc di Katia Ricciarelli

Nel corso della sua esperienza nella casa del GF Vip, Katia Ricciarelli ha pronunciato un bel po’ di frasi piuttosto bizzarre e incommentabili verso alcuni compagni d’avventura. Ad ogni modo, stavolta la donna si è lasciata andare davvero un po’ troppo, al punto che i presenti in casa sono rimasti spiazzati. Nello specifico, la donna stava parlando con Gianluca quando, improvvisamente, gli ha detto che se avesse beccato lui e l’altro nuovo arrivato sa soli, li avrebbe sbattuti contro il muro e violentati.

Il suo interlocutore è rimasto in silenzio e la donna ha sentito il bisogno di continuare ad esprimere questo concetto così colorito. La lirica, infatti, ha detto che in questo modo avrebbe dimostrato come sia fatta una vera donna e come agisca. I presenti in casa sono rimasti in silenzio. Nessuno ha avuto il coraggio, o forse la prontezza, di rispondere, sta di fatto che la faccenda è scemata così.

La reazione dei coinquilini e del pubblico del GF Vip

Se nella casa del GF Vip i concorrenti hanno fatto finta di nulla dinanzi la battuta abbastanza spinta di Katia Ricciarelli, lo stesso non può dirsi per quanto accaduto per il pubblico da casa. I telespettatori, infatti, hanno divulgato tale video sui social e si sono sbizzarriti con i commenti. In molti ritengono assolutamente assurdo che la lirica la passi liscia ancora una volta.

Inoltre, alcuni hanno posto l’accento sul fatto che, se a pronunciare questa frase fosse stato un uomo, sul web si sarebbero certamente indignati tutti. Trattandosi di una donna, invece, l’espressione ha sortito certamente un effetto diverso. Ad ogni modo, qualunque siano le sensazioni generate, una cosa sembra piuttosto certa, ovvero, che per la maggior parte degli spettatori Katia dovrebbe essere squalificata. Tutti, però, sono convinti che la passerà liscia anche stavolta.