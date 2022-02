Uomini e Donne puntata 4 febbraio: Eleonora nei guai, torna Andrea Nicole

Le anticipazioni della puntata di venerdì 4 febbraio di Uomini e Donne rivelano che in studio ci saranno diversi colpi di scena. La puntata comincerà con il continuo del dibattito tra Luca ed Eleonora.

La ragazza si troverà parecchio in difficoltà in quanto le segnalazioni sul suo conto cominceranno a diventare sempre più forti e insistenti. Ad ogni modo, nella messa in onda ci sarà spazio anche per alcuni ritorni inattesi.

Eleonora in crisi nella puntata del 4 febbraio

Nella puntata di venerdì 4 febbraio di Uomini e Donne vedremo Eleonora parecchio in difficoltà. La scorsa puntata si è conclusa con Luca e Gianni al telefono con la persona che ha riportato la segnalazione su di lei. Ad un certo punto, però, le cose hanno cominciato a complicarsi, dato che tale individuo ha detto che la ragazza fosse ancora legata al suo ex quando ha deciso di partecipare al talk show pomeridiano. In particolare, nel corso della sua prima esterna, viveva ancora insieme a questo tizio misterioso.

Dinanzi tale confessione, Eleonora è rimasta senza parole, pertanto, nella puntata odierna vedremo come si evolverà questa faccenda e in che modo proverà a discolparsi. Oltre che parlare di lei, però, si parlerà anche di Lilli, l’altra corteggiatrice che sta conoscendo Luca. Restando sempre in tema di trono classico, poi, ci sarà un colpo di scena. Nello specifico, vedremo che Maria De Filippi chiamerà in studio Andrea Nicole e Ciprian.

Il ritorno di Andre Nicole a Uomini e Donne

I due torneranno dopo più di un mese dalla loro “cacciata”. I ragazzi avranno la possibilità di spiegare meglio le loro ragioni e vedremo se Gianni e Tina cambieranno idea sul loro conto. La conduttrice, poi, deciderà anche di fare loro un regalo, ovvero, li farà ballare sotto una pioggia di petali rossi, cosa che non hanno potuto fare in occasione del loro abbandono del programma. Inoltre, nella puntata del 4 febbraio di Uomini e Donne vedremo che ci sarà anche un altro ritorno.

Nello specifico, stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio. I due lasciarono il programma a novembre e decisero di proseguire la loro conoscenza al di fuori dello studio. A distanza di poco più di un mese, la loro storia sta proseguendo a gonfie vele. Ad ogni modo, durante la loro ospitata non mancherà qualche piccola frecciatina da parte di Gemma Galgani.