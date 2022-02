Alessandro Basciano si dichiara a Sophie: “La amo follemente”, poi va in crisi e vuole lasciare il GF Vip

In queste ore, Alessandro Basciano sta vivendo momenti piuttosto concitati nella casa del GF Vip in quanto ha dichiarato il suo amore a Sophie. Il giovane, infatti, non è riuscito più a trattenersi ed ha palesato alla ragazza tutto ciò che nutre nei suoi confronti.

Subito dopo questa ammissione, però, è andato nel panico e si è recato in confessionale per sfogarsi con la produzione del programma. In tale occasione, ha manifestato la volontà di abbandonare il gioco. Vediamo cosa è successo.

Alessandro confessa di amare Sophie

Alessandro Basciano ha, finalmente, aperto il suo cuore ed ha detto a Sophie Codegoni di amarla. Tra i due c’è un rapporto piuttosto complicato, sta di fatto che spesso incorrono in discussioni alquanto scoccianti e scomode. Proprio nella giornata di ieri hanno avuto un pesante diverbio in quanto lui ha ammesso di non sentirsi abbastanza apprezzato dalla ragazza. Nello specifico, le ha recriminato il fatto di non prendere mai iniziative nei suoi confronti, se non quando sono nel letto di notte da soli.

Ad ogni modo, questo malessere dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è dovuto, probabilmente, al fatto che sta cominciando a nutrire qualcosa di estremamente importante nei suoi confronti. In effetti, dopo un po’ da questo diverbio, il giovane ha deciso di ammettere di essere follemente innamorato della ragazza. Lei è rimasta di sasso, sta di fatto che non ha replicato con il tanto desiderato “anch’io”.

Basciano va in crisi e vuole lasciare il GF Vip

Dopo aver confessato a Sophie di amarlo, Alessandro Basciano ha avuto un crollo. Il giovane, infatti, si è recato in confessionale per parlare con gli autori. In tale occasione, ha spiegato di voler abbandonare il GF Vip. Lo staff, però, non ha creduto alla sua decisione, sta di fatto che ha continuato ad ignorare questa cosa e a chiedere al protagonista che cosa fosse accaduto. Lui ha provato a riportare l’attenzione sul fatto clou, ma la produzione è stata ferma, in quanto consapevole di cosa avesse provocato questo momento di confusione nel giovane.

A seguito della chiacchierata in confessionale, infatti, Alessandro ha capito che la decisione più saggia non sarebbe stata affatto quella di andare via quanto, piuttosto, quella di tornare da Sophie e parlarne con lei. Adesso, però, non ci resta che attendere per scoprire se la ragazza dichiarerà di essere innamorata anche lei oppure no.