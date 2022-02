Giulia De Lellis finisce in pronto soccorso: “Sono stata malissimo” ecco cosa è successo e come sta (FOTO)

Periodo non propriamente florido per Giulia De Lellis dal punto di vista della salute, dato che è finita in pronto soccorso. L’influencer ha di recente contratto il covid, ma per fortuna se l’è cavata con pochi sintomi.

Una volta guarita, però, ci sono stati degli strascichi che si sta portando dietro e che le stanno complicando abbastanza la vita. Scopriamo, dunque, che cosa le è successo.

Perché Giulia è finita in pronto soccorso

In questi giorni, Giulia De Lellis è stata un po’ assente dai social e questo perché è stata costretta a recarsi in pronto soccorso. La ragazza ha spiegato che, dopo aver contratto il covid, ha avuto delle ripercussioni su altre patologie di cui solitamente soffre, nel caso specifico, l’asma. Per tale ragione, il suo medico di fiducia le aveva prescritto dei farmaci da prendere che, tuttavia, non hanno sortito l’effetto sperato. Essi, infatti, hanno causato effetti collaterali piuttosto importanti al punto da spingere la protagonista ad andare al pronto soccorso.

Dopo aver fatto diversi controlli e visite, però, la protagonista ha cominciato a stare meglio. I dottori le hanno detto che questo è stato possibile in quanto pian piano sta smaltendo i medicinali che stava assumendo per l’asma e che, probabilmente, non erano adatti a lei almeno in questo particolare periodo. Una volta ripresa, infatti, l’influencer è tornata sui social ed ha parlato ai suoi fan.

Come sta adesso la De Lellis

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto dopo essere uscita dal pronto soccorso in cui ha raccontato a tutte le persone che la seguono quello che le è successo. Per fortuna, adesso sta meglio, tuttavia, non si sente ancora al top della sua forma fisica. In virtù di questo, si è scusata in anticipo con i fan nel caso in cui dovese essere un po’ più assente del solito. Quando si riprenderà al 100% potrà finalmente tornare attiva come al solito.

Ricordiamo che la protagonista, alcune settimane fa, aveva dichiarato di essere risultata positiva al covid. Per fortuna, però, la giovane era quasi totalmente asintomatica, sta di fatto che ha scoperto di aver contratto il virus a seguito di tamponi di controllo fatti per il lavoro. Tuttavia, a distanza di un po’ di tempo, sta avendo ripercussioni di altro genere che, fortunatamente, pare si stiano risolvendo al meglio.