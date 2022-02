Serena Enardu, aggiorna sui problemi di salute: “Forse ho un’infiammazione al cuore per il vaccino” (VIDEO)

I fan di Serena Enardu sono molto in apprensione in questo periodo in quanto la donna ha avuto alcuni problemi di salute abbastanza importanti. La situazione è divenuta così grave al punto da costringerla ad andare in ospedale.

A rendere particolarmente preoccupante la situazione, però, è il fatto che nessuno pare fosse in grado di capire la natura di tali disturbi. In questi giorni, però, sta effettuando dei controlli e pare che qualche risposta sia sopraggiunta.

La possibile causa dei problemi di salute di Serena

Serena Enardu sta facendo preoccupare molto i suoi fan e i suoi cari a causa di alcuni problemi di salute. Un po’ di giorni fa, sua sorella Elga la portò in ospedale in quanto stava malissimo. La situazione era così importante al punto da richiedere l’immediato intervento dei medici. In seguito, poi, la donna è stata dimessa, tuttavia, il suo stato di salute non è migliorato più di tanto. Per tale ragione, è stata costretta ad effettuare dei nuovi controlli.

Nel corso della giornata di ieri, la protagonista di questo increscioso avvenimento ha aggiornato i suoi fan in merito a quello che ha scoperto. Di recente ha fatto un esame cardiologico, che per fortuna è risultato positivo, Tuttavia, il dottore che la sta curando ha ritenuto necessario effettuare degli esami ulteriori. Secondo il punto di vista di questo medico, la donna potrebbe avere un’infiammazione al cuore causata dal vaccino. Al momento non vi è certezza, in quanto è in attesa di questi altri esami per saperne di più.

Come sta adesso la Enardu

In ogni caso, l’influencer ha voluto essere un po’ più precisa ed ha detto che potrebbe trattarsi di miocardite o pericardite. Nell’attesa che possa avere questi risultati, Serena Enardu ha detto che i problemi di salute e il malessere continuano ad esserci. Anche se la febbre è scesa e si sente leggermente meglio, sta facendo ancora molta fatica. Tra i fastidi più incisivi vi è il fatto che va spesso in affanno.

Anche registrare dei semplici video parlati le provoca del malessere, pertanto, dopo aver aggiornato i fan sulle sue condizione, ha deciso di interrompere e di riposarsi. La donna ci ha tenuto a precisare di non voler attuare nessuna polemica contro il vaccino, tuttavia, ha voluto solo raccontare quella che è stata la sua esperienza.