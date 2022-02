Gaffe sul palco di Sanremo 2022, cameramen cade in diretta (VIDEO)

Ieri è andata in onda anche la terza serata del Festival di Sanremo 2022 e tutto pare sia andato per il meglio, se non fosse per la gaffe di un cameramen. Era il momento dell’esibizione di Cesare Cremonini quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile.

Uno dei membri dello staff, intento a riprendere quanto stesse accadendo, è caduto in diretta sul palco dell’Ariston. L’influencer Amedeo Venza è riuscito ad immortalare il momento. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La gaffe del cameramen di Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo 2022 si sta rivelando un enorme successo. Amadeus, infatti, è stato in grado di superare i precedenti record arrivando a sfiorare picchi di share altissimi. A rendere particolarmente gradevole questo Festival, chiaramente, sono anche gli ospiti che salgono sul palco di volta in volta. Nel corso della serata di ieri è stata la volta di Cesare Cremonini, il quale si è esibito con il suo nuovo singolo, ma ha cantato anche qualche suo cavallo di battaglia.

Ad ogni modo, proprio durante la sua esibizione, uno dei cameramen di Sanremo 2022 ha commesso una gaffe davvero esilarante. La persona in questione si trovava sul palco dell’Ariston, intento ad immortalare maggiormente da vicino la performance del protagonista. Ad un certo punto, però, è inciampato ed è finito per cadere completamente sul pavimento.

il video della caduta

Il video della gaffe del cameramen, con tanto di caduta in diretta sul palco di Sanremo 2022 è stata vista da numerosi telespettatori. Per chi se la fosse persa, però, ci ha pensato Amedeo Venza a riproporre tra le sue Instagram Stories il video integrale dell’avvenimento. Nella clip in questione si vede chiaramente il membro dello staff andare in difficoltà, forse anche a causa del peso della telecamere e cadere giù.

Di lui, poi, si sono perse le tracce in quanto la regia ha cambiato inquadratura e della faccenda non si è più parlato. Ad ogni modo, questo è stato sicuramente tra i momenti più esilaranti della terza serata del Festival. Altrettanto degni di nota, però, sono stati anche i sagaci interventi della co-conduttrice Drusilla Foer che, a quanto pare, ha letteralmente conquistato il pubblico da casa. In molti hanno apprezzato la sua ironia e il suo modo di intrattenere un pubblico così vasto come quello del teatro Ariston.