Il Paradiso delle signore trama 8 febbraio: Marco ha un’idea per salvare Adelaide, Gemma in crisi

Nel corso della puntata dell’8 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo che Adelaide continuerà ad essere dispersa. Della donna si sono perse le tracce, pertanto, le persone a lei vicine non sapranno assolutamente come fare per rimediare.

Marco, però, che è molto affezionato a sua zia, avrà una brillante idea. Fernando, intanto, inizia a farsi conoscere. Vittorio, invece, si rivelerà di grande aiuto per Sandro nel riconquistare Tina.

Trama 8 febbraio: Marco ha un’idea per salvare Adelaide

La trama della puntata dell’8 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Gemma si mostrerà particolarmente colpita per quello che ha fatto a Gloria. La ragazza, inoltre, si troverà a dover convivere anche con il senso di colpa di aver fatto in modo che Ezio e Gloria si avvicinassero. Su di un altro versante, poi, vedremo che continuerà ad esserci parecchio turbamento sulla questione che riguarda Adelaide. La donna pare sia sparita nel nulla e tutte le persone che la circondano saranno parecchio in ansia per lei.

Il giovane, poi, avrà una brillante idea allo scopo di spingere la polizia a non prestare più le attenzioni verso la contessa ma a dirigerle altrove. Per passare dalle parole ai fatti, il protagonista necessiterà dell’aiuto di Flora. Che cosa avrà in mente di così interessante? Il nuovo arrivato al Circolo, intanto desterà la curiosità di molti protagonisti. Lui è Fernando Torrebruna, un uomo d’affari molto influente.

Colpi di fulmine al Paradiso delle signore

Ad ogni modo, il protagonista verrà accolto di buon grado da molti dei membri del Circolo. Tuttavia, le sue attenzioni saranno tutte concentrate verso Ludovica. La fanciulla, infatti, riuscirà a folgorarlo in maniera piuttosto importante. Intanto, nella puntata dell’8 febbraio del Paradiso delle signore continueremo a vedere che Sandro le proverà tutte per riuscire a conquistare Tina.

Il protagonista ha in mente di dare luogo ad una sorpresa inaspettata per la giovane. Vittorio deciderà di aiutarlo affinché realizzi il suo progetto. Purtroppo, però, quando Tina lo verrà a sapere rimarrà profondamente delusa. Per quanto riguarda casa Colombo, invece, il clima sarà davvero molto teso. Tra Veronica e Ezio, ormai, ci sarà un clima estremamente freddo e la colpa sarà soprattutto di Gemma, per la lettera mandata a Gloria. La ragazza proverà a scusarsi ma, a quanto pare, le sue ragioni non convinceranno i diretti interessati.