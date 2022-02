Oroscopo 5 febbraio 2022: Vergine impavidi, Pesci un po’ confusi

Secondo l’oroscopo del 5 febbraio i nati sotto il segno dell’Acquario sono un po’ indecisi in amore. I Toro sono dinamici, mentre gli Scorpione devono pensare un po’ di più a sé.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi siete piuttosto propositivi. Dal punto di vista sentimentale stanno per aprirsi delle strade interessanti. In ambito professionale, invece, occorre una maggiore organizzazione, cercate di fare una cernita tra le cose importanti e quelle che possono aspettare.

Toro. L’Oroscopo del giorno 5 febbraio esorta i nati sotto questo segno a cominciare con il piede giusto questa giornata. Se state aspettando qualcuno o qualcosa, forse è il caso che facciate concretamente voi qualcosa per ottenere ciò che volete.

Gemelli. Le stelle sono piuttosto contrarie. Cercate sempre di tenere alto il vostro umore, in modo da non permettere agli altri di scalfire il vostro modo di essere. Sul lavoro ci vuole più concentrazione.

Cancro. Giornata di alti e bassi in ambito sentimentale. Il vostro umore è un po’ ballerino, pertanto, c’è il rischio di commettere qualche piccolo errore di valutazione. Sul lavoro vi sentite pronti a cimentarvi in un nuovo progetto.

Leone. Se ci sono troppe cose in ballo, forse dovete fare qualche rinuncia. Non potete fare tutto, pertanto, cercate di capire su cosa insistere e andare avanti. Anche dal punto di vista sentimentale è un periodo un po’ ballerino.

Vergine. Siete abbastanza coraggiosi in questo periodo. Vi sentite forti, tuttavia, non abbiate la pretesa di sentirvi invincibili. Le persone che vi circondano potrebbero non aspettare altro che un vostro passo falso.

Previsioni 5 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Impegnatevi di più sul fronte professionale allo scopo di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Chi può, approfitti di questo week-end per non pensare a nulla e per concentrarsi unicamente sui propri bisogni.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 5 febbraio vi invitano a mollare un po’ la presa. Questa settimana potrebbe essere stata più impegnativa del previsto, pertanto, cercate di pensare un po’ di più a voi.

Sagittario. Buon momento per cominciare un nuovo progetto o una nuova attività. Per quanto concerne la sfera sentimentale, invece, apritevi un po’ di più e imparate ad essere più onesti, soprattutto con voi stessi.

Capricorno. Se volete qualcosa, non c’è niente e nessuno che potrebbe impedirvi di realizzarla. Per tale ragione, non ascoltate nessuno e andate avanti per la vostra strada, sempre e comunque.

Acquario. Siete piuttosto confusi dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro potrebbero esserci state delle cose che vi hanno turbato di recente, pertanto, cercate di mantenere la calma e di non dare luogo a sfoghi indesiderati.

Pesci. Vi sentite particolarmente agitati in questo momento, quindi, cercate di mantenere il controllo. In ambito sentimentale ci sono delle novità in arrivo, tuttavia, è bene valutare più opzioni prima di prendere una decisione definitiva.