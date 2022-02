Uomini e Donne spoiler registrazione 3 febbraio: rissa sfiorata tra Armando e Biagio, Denise va via

La registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne è stata estremamente concitata. In tale occasione, infatti, si è parlato sia di trono classico sia di quello over e in entrambi i casi ci sono stati dei disguidi piuttosto importanti.

Il primo è avvenuto tra Armando e Biagio, i quali sono venuti quasi alle mani. In secondo luogo, poi, Matteo si è trovato a fare i conti con la conoscenza, che a quanto pare non è del tutto archiviata, tra Armando e Denise.

La quasi rissa tra Armando e Biagio nella registrazione del 3 febbraio

Nel corso della registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne si è partiti, come sempre, dal trono over. Gemma è uscita con un nuovo cavaliere del parterre e chiaramente non sono mancati gli attacchi di Tina. In merito ad Ida, invece, la donna sta continuando la frequentazione con Alessandro. Restando sempre sul tema dei più adulti, Armando ha avuto uno scontro particolarmente acceso con Biagio. L’apice si è toccato nel momento in cui il secondo ha chiesto a Maria De Filippi di ballare sotto le note di una canzone scelta da lui.

Subito dopo, però, Armando è intervenuto ed ha detto che la richiesta di Biagio fosse frutto di una sponsorizzazione. Pare, infatti, che l’autore del brano abbia chiesto anche a lui di mettere in studio questa canzone, ma lui si sarebbe rifiutato. Dinanzi queste accuse, Biagio ha negato tutto ed ha sbottato contro il suo interlocutore. I due hanno avuto un litigio così acceso da arrivare quasi a mettersi le mani addosso.

Liti e abbandoni a Uomini e Donne

Successivamente, poi, c’è stato anche uno scontro molto acceso tra Armando e Matteo. La conduttrice ha mostrato ai presenti in studio una conversazione intercorsa tra il napoletano e Denise dopo la scorsa puntata. Da tale dialogo si evince che la ragazza non abbia allontanato in maniera così diretta l’esponente del parterre degli over. Pertanto, in studio si è aperta una discussione piuttosto forte al punto che la corteggiatrice ha deciso di andare via.

Matteo ha provato a seguirla, ma Maria l’ha fatto ragionare. In seguito, poi, nella registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne c’è stato anche un altro abbandono, ovvero, quello di Federica. La ragazza è rimasta male per non essere stata portata in esterna, pertanto, ha lasciato lo studio. Alla fine Matteo ha deciso di seguire lei e non Denise. Eleonora, corteggiatrice di Luca, non era in studio.