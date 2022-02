Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 7 febbraio: petali rossi in studio…

Grandi colpo di scena nella puntata di lunedì 7 febbraio di Uomini e Donne. Maria De Filippi, infatti, deciderà di dare luogo ad un evento inatteso, che lascerà di stucco il pubblico da casa. Un’ex tronista del programma, che non ha concluso in modo estremamente apprezzato la sua esperienza nel programma, tornerà in studio.

Inoltre, per recuperare della mancata scelta avvenuta, la conduttrice farà una sorpresa ai due protagonisti. Le persone di cui stiamo parlando sono Andrea Nicole e Ciprian. Scopriamo quello che accadrà.

Il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e Donne

Il percorso di Andrea Nicole non si è concluso certamente nel migliore dei modi. La tronista ha visto di nascosto il suo corteggiatore Ciprian ed ha raccontato tutto alla redazione solo all’indomani. Nel momento in cui i due sono tornati in studio per raccontare l’accaduto, però, si sono trovati a dover fronteggiare critiche e accuse molto pesanti. Per tale motivo, entrambi si trovarono costretti ad andare via in preda all’imbarazzo e alla vergogna.

A distanza di un po’ di tempo, però, la conduttrice ha deciso di rimediare a quel trattamento ed ha deciso di far tornare in studio i due protagonisti. Andrea Nicole e Ciprian, dunque, saranno in studio nella puntata del 7 febbraio di Uomini e Donne. I due racconteranno come stiano andando le cose tra loro e non si potrà fare a meno di fare anche qualche riferimento a quello che è accaduto in occasione della loro “cacciata”.

Petali rossi nella puntata del 7 febbraio e nuovi scontri

Ad ogni modo, dopo aver chiarito alcune situazioni, la conduttrice deciderà di concedere loro un ultimo ballo in studio. In quel momento, allora, la produzione provvederà a far cadere la tanto desiderata pioggia di petali rossi. I due, così, potranno vivere, almeno in parte, la scelta che non hanno potuto vivere al tempo. Inutile dire che entrambi rimarranno profondamente colpiti dalla sorpresa e non esiteranno a mostrare anche un po’ di commozione.

Archiviato questo momento, poi, si tornerà a parlare delle vicende inerenti il trono classico e quello over. In merito al primo, Matteo racconterà come stia procedendo la conoscenza delle sue corteggiatrici. Al trono over, invece, verrà dato spazio ad alcuni esponenti che ancora non sono stati chiamati in causa in questi giorni, come ad esempio Biagio e Armando. I litigi, dunque, sono assicurati.