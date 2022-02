Oroscopo 6 febbraio 2022, classifica: incognite per Ariete, Bilancia speranzosi

Secondo l’oroscopo di domenica 6 febbraio, i nati sotto il segno dei Pesci devono fare attenzione alle discussioni. I Toro sono favoriti in amore, mentre gli Acquario devono essere più calmi.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Gemelli. Ottimo momento per l’amore. In questo momento vi sentite particolarmente predisposti ai rapporti interpersonali, per tale ragione, approfittate per allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Sul lavoro siate audaci.

2 Leone. Buone occasioni in arrivo sul lavoro. Non tiratevi indietro dinanzi le situazioni nuove. Mettetevi in gioco più che potete e non arrendetevi dinanzi gli ostacoli. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle cose da mettere in ordine, dedicatevi di più alle persone che amate.

3 Toro. Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. I rapporti di coppia potrebbero condizionare il vostro modo di rapportarvi con gli altri. In ambito professionale sta per accadere qualcosa di molto positivo, quindi, siate audaci.

4 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 febbraio 2022 esortano i nati sotto questo segno a non perdere la speranza. Se si verranno a creare dei disguidi in amore, forse è il caso di parlarne con maggiore calma, senza alzare troppo i toni.

5 Scorpione. Le stelle vi invitano a non abbassare la guardia e a continuare a lottare per le cose a cui tenete davvero. Sia in amore sia nel lavoro vinceranno i più audaci. Novità positive in arrivo anche per quanto riguarda la sfera economica.

6 Acquario. Imparate a gestire in maniera più cauta l’ansia. Circondatevi di persone positive ed evitate di assorbire le preoccupazioni delle persone che vi circondano. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, dovete mettervi in pari.

Previsioni astrali 6 febbraio ultimi sei segni

7 Ariete. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento piuttosto incerto, caratterizzato da molte incognite e cambi di programma imprevisti. Cercate di mantenere la calma e di non prendere delle decisioni importanti con troppa leggerezza.

8 Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 6 febbraio denotano una domenica abbastanza tranquilla per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti. Cercate di non farvi troppi problemi inutili.

9 Capricorno. I rapporti interpersonali potrebbero risultare più difficoltosi del previsto in questo periodo. Cercate di mantenere la calma e di impegnarvi allo scopo di raggiungere gli obiettivi desiderati. Ricordare che le strade in salita sono quelle che fanno vedere i panorami migliori.

10 Pesci. Non stuzzicate il can che dorme. Imparate a prendere con maggiore leggerezza le cose che si presenteranno lungo il vostro cammino, anche quelle più difficili da comprendere. Venere è contraria, quindi attenti alle discussioni.

11 Vergine. Attenti a non tirare troppo la corda in amore. Se avete commesso qualcosa di sbagliato, siete ancora in tempo per recuperare. Dal punto di vista professionale, invece, siate meno intransigenti e più flessibili.

12 Sagittario. Siete un po’ nervosi e agitati a causa di una notizia ricevuta da poco. In ambito professionale è importante non tralasciare nessun aspetto, altrimenti c’è il rischio di incappare in qualche errore indesiderato.