Uomini e Donne, Eleonora, dopo essere stata cacciata, arriva una nuova segnalazione: ecco dove l’hanno vista (FOTO)

Eleonora, corteggiatrice di Luca Salatino, è stata allontanata da Uomini e Donne a causa di una segnalazione piuttosto forte nei suoi confronti. Stando a quanto emerso, pare che la ragazza fosse ancora fidanzata quando ha intrapreso il suo percorso nel talk show di Maria De Filippi.

Luca, in un primo momento, ha deciso di darle una chance, tuttavia, le cose sono peggiorate nel corso della messa in onda di venerdì scorso. Dopo quanto accaduto, però, sono arrivate nuove segnalazioni sul suo conto.

Eleonora messa in dubbio a Uomini e Donne

Dopo essere stata allontanata da Uomini e Donne, sul web sono trapelate nuove segnalazioni su Eleonora. La ragazza si è trovata nel bel mezzo di una bufera in quanto una persona che ha dichiarato di vivere nel suo paese ha cominciato ad attaccarla. Nel caso specifico, ha detto che la ragazza convivrebbe con un ragazzo e, pertanto, sarebbe in studio solo per visibilità. In una prima fase, la corteggiatrice si è difesa piuttosto bene. In seguito, però, la situazione è degenerata.

L0autrice della segnalazione ha portato anche delle prove atte a testimoniare la sua versione dei fatti, al che Luca è andato completamente nel pallone. Anche gli opinionisti hanno cominciato a non credere più alle parole della giovane. Per tale ragione, il tronista ha ritenuto opportuni mandarla via in quanto comunque non sarebbe riuscito a fidarsi di lei. A seguito di tutto quello che è accaduto, però, ci sono state altre novità.

Nuova segnalazione dopo la cacciata

L’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un utente di Instagram, il quale ha detto di conoscere il presunto fidanzato della corteggiatrice. La persona in questione ha confermato quanto emerso a Uomini e Donne ed ha detto di sapere per certo che Eleonora veda ancora il suo compagno. La ragazza sarebbe stata avvistata più volte ad andare a casa di questo ragazzo, pertanto, le sue scuse risultano essere assolutamente da mettere in dubbio.

Nel frattempo, però, la giovane sta continuando a palesare la sua versione e a dichiararsi innocente. Stando a quanto rivelato da Eleonora, infatti, la storia con questo ragazzo sarebbe terminata da un bel po’ di tempo e, inoltre, non avrebbe neppure mai convissuto con lui. Al momento, però, Luca sembra fermo sulla sua posizione. Non ci resta che attendere per vedere se ci sarà qualche cambio di rotta.