Verissimo, Silvia Toffanin umilia Alex Belli, poi la notizia bomba: torna al GF Vip? (VIDEO)

Nel corso della puntata del 5 febbraio di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Alex Belli. Durante il dibattito, però, la conduttrice ci è andata giù in maniera piuttosto pesante, sta di fatto che ha quasi umiliato il suo ospite confutando tutte le sue dichiarazioni.

Ad un certo punto, poi, la padrona di casa ha spinto Alex a fare una confessione inaspettata, che probabilmente non avrebbe potuto fare. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Silvia Toffanin umilia Alex Belli

Alex Belli è stato tra gli ospiti più attesi di Verissimo. L’ex concorrente del GF Vip, chiaramente, non ha potuto fare a meno di affrontale l’argomento che in questi mesi sta tenendo maggiormente banco, ovvero, il triangolo amoroso tra lui Delia e Soleil. Come suo solito, il protagonista ha ribadito sempre le sue posizioni parlando di chimica artistica, di intesa mentale e la solita manfrina. Le sue affermazioni si sono rivelate così ripetitive che la conduttrice ha perso le staffe.

Silvia Toffanin, infatti, gli ha detto di non ripetere sempre le stesse cose e, soprattutto, di non fare sempre i soliti giri di parole senza rispondere alle sue domande. L’attore è rimasto un po’ interdetto, in quanto non si aspettava una simile reazione da parte della sua interlocutrice. Ad ogni modo, il protagonista ha continuato a mostrarsi piuttosto reticente ed enigmatico.

La bomba sul ritorno al GF Vip

Improvvisamente, poi, la Toffanin lo ha messo alle strette e gli ha fatto quasi confessare una cosa che certamente non avrebbe potuto dire. Alex Belli, infatti, a Verissimo ha annunciato che sarebbe sparito dal GF Vip, A partire da venerdì, infatti, di lui non si sarebbe più parlato in studio e non avrebbe nemmeno più preso parte alle puntate. Silvia ha risposto dicendo di non credere alle sue affermazioni.

In seguito, però, la donna ha avuto un’intuizione. La conduttrice, infatti, ha detto che, probabilmente, la sua sparizione improvvisa potrebbe essere dovuta alla necessità di mettersi in quarantena. In particolar modo, la donna ha alluso al fatto che Alex si sarebbe trincerato in hotel in modo da poter entrare nella casa del GF Vip. La reazione dell’attore è stata alquanto interessante. Alex, infatti, è scoppiato a ridere, come uno che è stato appena scoperto. Pertanto, non ci resta che attendere per vedere se realmente sarà così.