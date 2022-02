Manila Nazzaro augura la morte a Nicola Pisu: lui risponde con un commento da applausi (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip, Manila Nazzaro ha espresso dei commenti davvero poco carini nei confronti di Nicola Pisu. Nello specifico, la donna stava chiacchierando con Miriana rispolverando quello che accadde un po’ di tempo fa quando il protagonista era ancora in casa.

Nel parlare della questione, però, l’ex Missi Italia si è lasciata scappare una frase che ha pesantemente indignato il popolo del web. Nicola ha scoperto tutto ed ha risposto per le rime sui social.

La brutta frase di Manila Nazzaro contro Nicola

Manila Nazzaro si è duramente scagliata contro Nicola Pisu pronunciando delle parole piuttosto forti. La donna, parlando con Miriana Trevisan, ha detto che non ha mai compreso il comportamento dell’ex concorrente. Specie quando augurò alla showgirl di trovare un uomo che “la trattasse male”, lì per Manila toccò il fondo. Proprio per tale ragione, per lei Nicola potrebbe “morire affogato”. Questa affermazione ha lasciato di stucco il pubblico da casa che, immediatamente, si è scagliato contro la Nazzaro.

In molti si sono indignati reputando assurdo il suo comportamento. Ad ogni modo, la sua dichiarazione è arrivata all’orecchio anche del diretto interessato. Nicola, infatti, ha pubblicato tra le sue Instagram Storie il video in questione e, successivamente, ha pubblicato un post davvero molto incisivo. Nel contenuto in questione è presente una foto di suo nonno e di Manila, durante l’incoronazione a Miss Italia. (Continua dopo il video)

La replica piccata di Pisu su Instagram

Al di sotto di tale immagine, poi, Nicola Pisu ha risposto per le rime a Manila Nazzaro. Nello specifico, l’uomo si è detto basito per i commenti della sua ex coinquilina. Arrivare ad augurare velatamente la morte ad un altro individuo è una cosa inaccettabile. Nicola, poi, ha voluto esortare anche tutte le persone che in passato si indignarono per la sua frase su Miriana a fare lo stesso anche adesso.

Pisu, poi, non ha potuto fare a meno di dirsi piuttosto deluso in quanto mai si sarebbe aspettato che simili frasi potessero essere pronunciate proprio dalla Nazzaro, che ha sempre stimato e appoggiato. Proprio per questo, ha ammesso di non riconoscerla più. Nella parte conclusiva del suo intervento, poi, ha voluto concludere dicendo che la Manila che vede oggi non ha nulla a che vedere con quella che nel 1999 vinse Miss Italia. Quella di oggi può solo lucidare la corona a quella di un tempo.