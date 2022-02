Sabrina Ferilli rompe il silenzio dopo le polemiche a Sanremo 2022: “Vi mostro il vero Ferilli-gate” (FOTO)

Nei giorni immediatamente successivi al Festival di Sanremo 2022 si è gonfiata in men che non si dica una polemica molto forte che riguarda Sabrina Ferilli. Sul web hanno cominciato a circolare delle indiscrezioni secondo cui pare che la conduttrice avesse del risentimento nei confronti di Amadeus.

A conferma di ciò sono stati diffusi anche dei video inerenti un suo fuori onda in cui pare sbottare contro qualcuno (forse Amadeus) e non solo. Ad ogni modo, dopo tutti questi rumor, ci ha pensato la diretta interessata a svelare cosa sia accaduto davvero.

Il Sabrina Ferilli gate nato a Sanremo 2022

Non è Sanremo se non nasce almeno una polemica e in questo 2022 è stata Sabrina Ferilli a far discutere in maniera piuttosto importante. La donna è salita sul palco dell’Ariston come co-conduttrice dell’ultima serata del Festival. Nel corso della diretta, però, pare che la donna abbia cominciato a mostrare un certo malcontento nei confronti del conduttore. Sul web ha circolato un video di un suo fuori onda in cui pronuncia delle imprecazioni contro una persona. Amadeus, dal canto suo, ha dato una versione dei fatti.

Il conduttore della competizione canora ha detto che la sua collega avesse sbottato contro ignoti per essere inciampata su di un filo. Sabrina, poi, ha pubblicato delle foto su Instagram in cui ha dichiarato di voler bene ad Amadeus, ma la verità pare sia sopraggiunta solo in queste ore. A seguito dell’enorme polverone, infatti, l’attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha detto di aver preso visione di tutto quello che è accaduto. (Continua dopo il video)

L’attrice racconta la sua verità

Sabrina Ferilli, allora, ha detto al pubblico di Sanremo 2022 che avrebbe svelato lei in prima persona il vero “Ferilli-gate”. La donna, allora, ha condiviso una serie di immagini volte ad immortalare la sua esperienza sul palco dell’Ariston e poi ha aggiunto che nessuno meglio di lei potrebbe conoscere la verità di quanto successo. Le immagini selezionate dalla donna sono tutte volte a mettere in luce i momenti salienti della sua apparizione sul palco del teatro Ariston.

Tra le foto, poi, non mancano quelle in cui lei ed Amadeus si abbracciano, si tengono per mano e si sostengono l’un l’altra durante quest’avventura. Con tale post, dunque, pare evidente che l’attrice abbia voluto smentire ogni tipo di polemica sorta dietro le quinte del festival e ogni tipo di attrito con il conduttore. Malgrado questa spiegazione, però, ci sono ancora molte persone che credono che qualcosa sia accaduto.