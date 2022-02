Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano? “Si ma prima…” il sogno dell’ex tronista di Uomini e Donne (VIDEO)

Possibili fiori d’arancio in arrivo per una coppia nata a Uomini e Donne? A quanto pare si e i protagonisti di questa notizia sono Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due, un po’ di giorni fa, avevano annunciato in un’intervista di avere tra i loro progetti il matrimonio.

In seguito, però, ci ha pensato l’ex tronista a dare qualche informazione in più ai suoi fan di Instagram. Nello specifico, la donna ha detto che prima del matrimonio avrebbe un altro desiderio, molto più importante. Scopriamo di cosa si tratta.

La voglia di matrimonio di Andrea e Teresa

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme da diverso tempo. Il loro è un amore che è stato molto contrastato all’inizio. Ricordiamo, infatti, che il corteggiatore le disse di no in fase di scelta. Successivamente, però, poco alla volta i due si sono riavvicinati e adesso sono più uniti che mai. Pertanto, entrambi hanno palesato la volontà di costruire un futuro solido insieme caratterizzato anche da un matrimonio. Questa non è la prima volta che i due annunciano possibili nozze imminenti, eppure, l’evento non si è ancora verificato.

In questo momento, le loro esigenze lavorative non gli permettono di fissare una data, tuttavia, il progetto c’è e hanno tutto l’interesse di renderlo concreto. Ad ogni modo, tra le sue Instagram Stories, Teresa ha risposto ad alcune domande dei fan riferite proprio a questo argomento. La donna ha confermato che sia lei sia Andrea stanno molto pensando al matrimonio in questo periodo.

La Langella vorrebbe un figlio con Dal Corso prima

La protagonista, però, ha aggiunto anche un altro dettaglio. Nello specifico, ha detto che prima delle nozze lei avrebbe un altro desiderio, ovvero, un figlio. Teresa Langella ha espresso palesemente la voglia di fare un figlio con Andrea Dal Corso anche prima di unirsi in matrimonio. L’idea di avere un bimbo o una bimba tra non molto tempo è una cosa che riempie di gioia il cuore della protagonista e certamente anche dell’ex corteggiatore.

La notizia, chiaramente, ha generato molto sgomento tra i fan. A tal proposito, alcuni follower hanno cominciato a fare delle domande. Nel dettaglio, le hanno chiesto se desidera di più un maschio o una femmina. La giovane ha risposto che vorrebbe un piccolo ometto, in quanto è consapevole della vita che spesso fanno le donne, pertanto, sarebbe più serena così.