Sabrina Ferilli rivela a chi era riferito l’insulto dietro le quinte di Sanremo 2022, poi retroscena sulla De Filippi (VIDEO)

Nel corso di una recente intervista su Radio Capital, Sabrina Ferilli è tornata a parlare di quanto accaduto dietro le quinte del Festival di Sanremo 2022. Subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata non si è fatto altro che parlare di un’imprecazione che l’attrice si è lasciata sfuggire durante la diretta mentre era dietro al palco.

In molti hanno creduto che si stesse riferendo ad Amadeus, ma entrambi hanno smentito. Adesso, intervistata da Selvaggia Lucarelli, la co-conduttrice della competizione canora ha rivelato a chi fosse rivolto l’insulto che si è lasciata scappare.

Sabrina parla del Ferilli gate

Sabrina Ferilli ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli in cui ha commentato il cosiddetto Ferilli gate relativo a Sanremo 2022. Tutto è nato verso la parte conclusiva dell’ultima puntata, quando la donna ha cominciato a mostrarsi particolarmente spazientita dal comportamento di Amadeus. A generare particolare sgomento, poi, è stata una frase detta dietro le quinte in cui ha dato del “pezzo di me**a” a qualcuno. Il primo riferimento è andato ad Amadeus, tuttavia, la verità non sembra essere questa.

L’attrice, infatti, ha pubblicato dapprima un post su Instagram legato alla faccenda, ma poi ha reso maggiormente esplicito il suo punto di vista durante un’intervista. In particolare, la donna ha negato ogni tipo di attrito tra lei e Amadeus. L’attrice ha confessato di essere estasiata dalla popolarità che ha ottenuto anche per cose non dette o fatte da lei volontariamente.

A chi era riferito l’insulto dietro le quinte di Sanremo 2022

Sul web si sta parlando di un’espressione detta dietro le quinte, quindi che la donna non aveva intenzione di far sentire. Ma a chi era rivolta quella brutta frase? Sabrina Ferilli ha detto che l’imprecazione pronunciata dietro le quinte di Sanremo 2022 fosse generica e non fosse riferita a nessun in particolare. Talvolta capita di perdere la pazienza e di pronunciare delle parolacce.

A tal proposito, la protagonista si è voluta collegare ad una conversazione avvenuta con Maria De Filippi. Quest’ultima ha fatto una raccomandazione alla sua collega prima della sua avventura a Sanremo. In particolar modo, la conduttrice di Uomini e Donne ha esortato la Ferilli ad essere un po’ più pacata e a non dire parolacce. Purtroppo, però, Sabrina non è riuscita a seguire appieno questo consiglio, proprio per tale ragione ha fatto scoppiare un polverone.