Maria De Filippi si scusa pubblicamente con Ciprian e Andrea Nicole: il discorso commovente (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inaspettato. Il pubblico da casa che ha letto le anticipazioni sapeva che in studio sarebbe arrivata una coppia che si è conosciuta al trono classico. Ad ogni modo, quello che non tutti sapevano è ciò che Maria De Filippi avrebbe detto a Ciprian e ad Andrea Nicole.

La conduttrice, infatti, li ha fatti venire soprattutto per scusarsi con loro per il modo in cui li ha trattati in occasione della “scelta”. Il discorso della conduttrice ha lasciato tutti senza parole, così come quello che dopo poco ha fatto l’ex tronista. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il ripensamento di Maria De Filippi

Se c’è una cosa che la conduttrice di Uomini e Donne sa fare è chiedere scusa nel momento in cui si rende conto di aver commesso un errore. Di solito, infatti, la donna è sempre molto pacata e difficilmente perde le staffe contro gli esponenti dei vari parterre del talk show. A dicembre, però, Maria De Filippi si mostrò particolarmente delusa per il comportamento assunto da Andrea Nicole e da Ciprian in occasione della loro “scelta”. I due, infatti, abbandonarono lo studio tra le critiche e gli insulti di molti presenti in studio.

Ad ogni modo, malgrado la loro scelta sia stata alquanto discutibile, i moventi sono sempre stati nobili. A distanza di più di un mese, infatti, i due stanno ancora insieme e sembrano più innamorati che mai. Proprio per questa ragione, la presentatrice ha sentito la necessità di scusarsi pubblicamente con Ciprian. In occasione della scelta, infatti, la donna non poté fare a meno di accusare il corteggiatore di aver agito in maniera scorretta e di non essere realmente preso dalla tronista.

Le scuse a Ciprian e la gioia di Andrea Nicole

Dopo un bel po’ di settimane, però, Maria De Filippi si è ricreduta e si è scusata pubblicamente con Ciprian e con Andrea Nicole. La donna ha aggiunto che, purtroppo, i due hanno commesso errori di valutazione per quanto riguarda le tempistiche, tuttavia, non hanno fatto nulla di così grave. L’ex tronista è stata felicissima di apprendere le parole della conduttrice, sta di fatto che è scoppiata in lacrime.

Andrea Nicole ha voluto ringraziare pubblicamente tutto lo staff della redazione e, soprattutto, la padrona di casa, verso cui nutre tanta stima e ammirazione. Prima di concludere la loro ospitata con una pioggia di petali rossi, l’ex tronista ha rivelato che presto lei e Ciprian andranno a convivere e il loro amore sembra essere davvero indissolubile.