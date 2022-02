Alessandro sbotta contro Uomini e Donne, dopo il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian: “Meglio tacere…” (FOTO)

In queste ore sui social non si sta facendo altro che parlare del ritorno di Andrea Nicole e di Ciprian a Uomini e Donne e sulla questione si è espresso anche Alessandro. L’ex corteggiatore non ha potuto fare a meno di dissentire per quello che è accaduto in puntata.

In particolar modo, il ragazzo non ha affatto preso di buon grado il cambio di rotta che Maria De Filippi ha applicato perdonando i due ragazzi e facendo anche loro delle scuse. Vediamo, dunque, che cosa è accaduto.

Alessandro commenta il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian in studio

Nel corso della messa in onda del 7 febbraio di Uomini e Donne sono tornati in studio Andrea Nicole e Ciprian, ma Alessandro non ha preso di buon grado la cosa. Lui è stato l’ex corteggiatore della tronista, il quale ha avuto la peggio sul suo rivale biondo. In occasione della scelta, il giovane si mostrò assolutamente contrariato dalla scelta fatta dai due piccioncini. Inizialmente anche Maria De Filippi sembrava essere della stessa idea, ma nella puntata di oggi del talk show pomeridiano ha cambiato completamente atteggiamento.

La donna, infatti, si è addirittura scusata per i due ragazzi per come li ha trattati durante la loro bizzarra scelta. Questo pentimento da parte della conduttrice, però, ha indispettito Alessandro, che non ha esitato a replicare sui social in maniera piuttosto pungente. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato una sua foto in bianco e nero dove spicca un sorriso smagliante. Il protagonista, poi, ha aggiunto una didascalia piuttosto incisiva.

Verdolini sbotta contro Uomini e Donne?

Nello specifico, ha detto che in certi casi la cosa migliore è tacere. Proprio per tale motivo, lui si limita a stare in silenzio e a sorridere. In molti hanno commentato al di sotto della foto in questione intuendo che il pensiero di Alessandro fosse una frecciatina ben precisa verso Uomini e Donne e i due ex volti del programma. Diversi utenti si sono mostrati d’accordo con lui ed hanno palesato il loro totale dissenso nei confronti di quanto accaduto in putata oggi.

Il giovane, però, non ha voluto alimentare la polemica, sta di fatto che non ha ulteriormente commentato la vicenda né confermando né smentendo le tante supposizioni. A non aver apprezzato il ritorno di Andrea Nicole e di Ciprian in studio è stata anche Tina Cipollari. La donna, infatti, quando i due sono entrati, ha deciso di uscire dallo studio per non seguire affatto tale dinamica.