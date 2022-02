Joele Milan critica Uomini e Donne per aver fatto tornare Ciprian e Andrea Nicole e non lui: ecco che ha detto (FOTO)

La puntata di Uomini e Donne inerente il ritorno in studio di Andrea Nicole e Ciprian ha generato un bel po’ di sgomento anche per Joele Milan. I fan della trasmissione ricorderanno che il ragazzo fu allontanato dal programma per essersi scambiato i contatti Instagram con la corteggiatrice Ilaria Melis.

In più occasioni lui ha provato a spiegare le sue buone intenzioni e l’assenza di cattiva fede, ma la redazione è stata intransigente, cosa che non è avvenuta con la sua collega. Proprio per questo, il ragazzo ha manifestato il suo pensiero su Instagram dopo la puntata.

Il commento di Joele sulla puntata di Uomini e Donne

Oltre ad Alessandro Verdolini, anche Joele Milan è sembrato alquanto spiazzato dal comportamento dello staff di Uomini e Donne assunto nella puntata del 7 febbraio. Maria De Filippi, infatti, ha voluto che tornassero in studio Ciprian e Andrea Nicole per scusarsi con loro e consentirgli di esternare ancor meglio le ragioni che li spinsero ad agire in modo errato durante il trono. Questo atto di perdono e di benevolenza, però, ha fatto storcere il naso a molti.

Diversi follower di Instagram hanno chiesto a Joele i esprimere il suo punto di vista in merito a quanto accaduto, proprio perché anche lui ha vissuto una cosa simile. Il giovane ha voluto esordire dicendo di essere felice per i due ragazzi che, finalmente, sono riusciti a spiegarsi meglio con tutti e si stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Tuttavia, non è potuta mancare una stoccata.

Milan deluso dallo staff

Nel corso del suo sfogo, infatti, Joele Milan ha detto che avrebbe gradito avere anche lui la stessa opportunità che hanno avuto i due giovani di tornare a Uomini e Donne. Così come ribadito più volte, infatti, l’ex tronista ha sempre dichiarato di essere consapevole di aver sbagliato, tuttavia, non ha agito in cattiva fede. Proprio in virtù di questo, si sarebbe aspettato un trattamento diverso da parte dello staff del programma e della padrona di casa.

Malgrado questo, continua a portare dentro di sé un bel ricordo dell’esperienza vissuta nel talk show pomeridiano. In seguito, poi, ha aggiunto che i suoi dolori se li è vissuti nel privato di casa sua e non è andato a spiattellarlo in giro sui social o altrove. Ad ogni modo, come reagirà lo staff del programma? Deciderà in qualche modo di coinvolgere anche l’ex tronista in trasmissione o ignorerà completamente la cosa?