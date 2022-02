GF Vip, il colpo di scena di Alex Belli: spunta un retroscena che riguarda Soleil e Gianluca (FOTO)

Come al solito, quando si parla di GF Vip, non si può fare a meno di parlare anche di Alex Belli e, in particolar modo, a generare molto sgomento è questo fantomatico colpo di scena a cui dovrà dare luogo. L’ex concorrente, infatti, ha annunciato di avere in canna un colpo molto interessate da mettere a segno nel reality show.

Malgrado la sua reticenza, in queste ore stanno circolando sul web una serie di indiscrezioni alquanto importanti. Una di queste riguarda il rapporto tra Gianluca e Soleil. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il colpo di scena di Alex Belli

Quale sarà il colpo di scena che ha in mente di fare Alex Belli al GF Vip? In molti avevano ipotizzato che potesse riguardare la possibilità che l’attore entri di nuovo in casa per dare luogo a nuovi ed esilaranti teatrini con Soleil e Delia. Questa ipotesi è stata confermata da Alfonso Signorini nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 7 febbraio. L’influencer Deianira Marzano, che già in una precedente occasione “predisse” quello che sarebbe accaduto, ha svelato anche un’altra mossa fatta dietro le quinte dall’attore.

Stando a quanto emerso da questa indiscrezione, pare che Alex abbia parlato con Gianluca prima che lui entrasse nella casa più spiata d’Italia e gli abbia dato delle direttive su come comportarsi. Nel caso specifico, lo avrebbe esortato ad avvicinarsi alla Sorge in modo da dare luogo ad un nuovo atto della soap opera che tanto sta appassionando e sconvolgendo il pubblico da casa.

Nuovi teatrini anche con Gianluca al GF Vip?

Il colpo di scena di Alex Belli, dunque, potrebbe essere il seguente. L’attore avrebbe invitato Gianluca a flirtare con Soleil in modo da creare delle dinamiche. In questo modo, nel momento in cui Belli entrerà in casa potrebbe recitare anche la parte del finto geloso dell’influencer, oltre che della sua compagna Delia. Insomma, una trama degna delle migliori soap opere trash.

Al momento non si conosce la data esatta di ingresso in casa, ma probabilmente il tutto accadrà lunedì prossimo, in quanto Alex deve effettuare prima un periodo di quarantena obbligatorio a causa delle normative in materia di covid. Dunque, non ci resta che attendere per vedere tutte le dinamiche ulteriori che si verranno a creare tra i tre protagonisti, o forse quattro con l’ingresso di Gianluca nella trama.