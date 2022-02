Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? Il post inaspettato: “Non la riconosco più….” (FOTO)

I fan di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono letteralmente in allerta. Il dirigente sportivo, come un fulmine a ciel sereno, ha pubblicato una Instagram Storie in cui pare abbia mollato la sua compagna.

Il pubblico da casa è rimasto letteralmente spiazzato da questa mossa del protagonista, specie perché non si riescono a capire le cause di questo gesto insolito. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’amore di Lorenzo per Manila vacilla

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno superato molte battaglie. Il loro amore sembrava, dunque, indissolubile, tuttavia, le cose pare non stiano esattamente in questo modo. L’ex Miss Italia era una delle candidate alla finale del GF Voip, ma il pubblico da casa si è espresso a favore di Delia. In questi giorni, Amoruso ha sempre pubblicato post e video volti ad esortare i telespettatori a votare la sua compagna di vita in modo da portarla in finale. A quanto pare, però, le esortazioni non sono servite a nulla.

Ad ogni modo, durante la messa in onda della puntata del 7 febbraio del reality show, Lorenzo si è reso protagonista di una decisione inattesa. L’ex calciatore, infatti, ha improvvisamente pubblicato un commento davvero perentorio e criptico nei confronti della sua donna. Nello specifico, l’uomo ha lasciato intendere di essersi preso una pausa dal rapporto con la sua compagna. Ma cosa sarà mai successo?

Il post inatteso di Amoruso contro la Nazzaro

Lorenzo Amoruso non ha dato molte spiegazioni in merito alla sua decisione di allontanarsi da Manila Nazzaro. Il protagonista si è limitato semplicemente a dire di essersi innamorato di una donna risoluta, forte e decisa, tutte caratteristiche che attualmente non ritrova più nella concorrente del GF Vip. Il dirigente sportivo ha detto di non riconoscere più la sua donna, pertanto, necessita di un po’ di tempo per riflettere.

Amoruso ha addirittura aggiunto di credere di essersi sbagliato sul conto della Nazzaro, quindi, adesso deve prendersi una pausa per capire se, effettivamente, continuare la loro storia oppure no. I fan sono increduli in quanto non riescono a capire cosa possa aver fatto Manila di così grave in casa per spingere il suo uomo a reagire in questo modo. In attesa di saperne di più, c’è anche chi ipotizza che Lorenzo voglia fare il nuovo Alex Belli e quindi mettere su un teatrino per far parlare di loro.