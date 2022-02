Incidente per Lulù Selassiè durante la diretta del GF Vip? La principessa preoccupata: “Mi sta uscendo sangue…”

Nel corso della puntata del 7 febbraio del GF Vip c’è stato un momento in cui Lulù Selassiè ha fatto preoccupare il pubblico da casa in quanto sembrava aver avuto un incidente. Durante un blocco pubblicitario, infatti, la giovane ha pronunciato una frase verso sua sorella che ha allarmato i fan.

Nello specifico, le ha chiesto di controllare se stesse perdendo del sangue. Cerchiamo di scoprire per quale ragione la ragazza ha detto queste parole a Jessica e come sta adesso.

Il presunto incidente di Lulù Selassiè

La puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata. In tale occasione si è molto parlato, come sempre, del triangolo formato da Alex, Delia e Soleil, ma non solo. Ad un certo punto, infatti, è stata tirata in ballo anche una delle principesse. La fidanzata di Manuel sta assumendo in casa un comportamento che sta infastidendo la maggior parte dei coinquilini. Per tale ragione, Alfonso Signorini ha mandato in onda dei filmati volti a mettere in evidenza tali comportamenti.

Subito dopo tale dibattito, poi, il conduttore ha staccato il collegamento con la casa ed è tornato in studio. I concorrenti, dunque, credevano di non essere ascoltati ed è stato allora che Lulù Selassie sembrerebbe aver avuto un piccolo incidente. La ragazza, infatti, si è alzata improvvisamente in piedi ed ha chiesto a sua sorella di guardarle le gambe. Ad un certo punto, poi, le ha chiesto se le stesse uscendo del sangue.

Come sta la concorrente del GF Vip

La frase è stata pronunciata con tono bassissimo, per tale ragione in pochi sono riusciti ad udirla. Ad ogni modo, Jessica le ha risposto di no, che tutto sembrava a posto, pertanto, la principessa si è calmata e si è seduta nuovamente. I fan di Lulù Selassiè, però, sono andati in ansia credendo che la ragazza avesse avuto un incidente, ma sulla questione c’è del mistero.

Al momento, infatti, non sono stati resi noti i motivi celati dietro quella domanda della giovane. Ad ogni modo, la cosa che conta è che adesso la ragazza sta bene, almeno fisicamente. Mentalmente, invece, è molto provata dalla lontananza di Manuel, con il quale era riuscita a creare un legame piuttosto morboso durante la loro convivenza. Anche questo è il motivo per il quale pare sia diventata davvero insopportabile.