Isola dei famosi 2022, spuntano i nomi di una nuova coppia di concorrenti: showgirl e toyboy

Continuano a trapelare informazioni in merito all’edizione 2022 dell’Isola dei famosi, infatti, in queste ore sono spuntati i nomi di una nuova coppia che potrebbe prendere parte al programma. Dopo aver menzionato Ilona Staller e Carmen Di Pietro con i loro rispettivi figli, sono spuntati anche altri due protagonisti.

Anche loro dovrebbero prendere parte al reality show come unico concorrente. Andiamo a scoprire, dunque, di chi si tratta e come si prospetta questa nuova edizione del programma di Canale 5.

I concorrenti dell’Isola dei famosi saranno tutte coppie

L’Isola dei famosi 2022 dovrebbe riaprire i battenti a partire da metà marzo, dopo la fine del GF Vip e in queste ore è trapelato il nome di una nuova coppia di possibili concorrenti. L’edizione di quest’anno si prospetta alquanto diversa rispetto alle precedenti. I protagonisti, infatti, dovrebbero prendere parte al reality show in coppia. Questo, dunque, vuol dire che i concorrenti non dovrebbero essere valutati come singoli, bensì, come coppie.

Un po’ di settimane fa erano trapelati i nomi delle prime due coppie di partecipanti, che quasi certamente dovrebbero prendere parte al programma. La prima è quella formata da Ilona Staller e suo figlio e la seconda da Carmen Di Pietro e il suo primogenito. Molte incertezze, invece, sembrano esserci per Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Ad ogni modo, adesso a questi nomi se ne aggiungono degli altri.

Lory Del Santo e il suo toyboy nuova coppia?

Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, la nuova coppia dell’Isola dei famosi 2022 dovrebbe essere formata da Lory Del Santo e il suo toyboy. Al momento, però, la donna non è ancora intervenuta né per confermare né, tanto meno, per smentire queste insinuazioni. Neppure lo staff del programma si è espresso. Probabilmente, dunque, le trattative sono ancora in atto.

Le certezze, almeno per il momento, sono poche. La prima riguarda la conduttrice, che anche stavolta sarà Ilary Blasi. Tra gli opinionisti, invece, dovrebbero esserci Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che di recente hanno partecipato a Back to school. Tuttavia, pare che le sorprese non siano finite qui. A loro due, infatti, dovrebbe aggiungersi anche un terzo protagonista, di cui al momento non ci sono tante informazioni. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere quali altre informazioni trapeleranno sul reality show incentrato sulla sopravvivenza.