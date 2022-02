Uomini e Donne anticipazioni 9 febbraio: Matteo resta senza corteggiatrici, liti accese

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 9 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si parlerà un po’ di più di trono classico. La messa in onda di ieri è stata interamente concentrata sugli esponenti del trono over, pertanto, oggi Maria privilegerà i più giovani.

Al centro dell’attenzione verrà chiamato Matteo, il quale si troverà ad affrontare una polemica molto accesa con entrambe le sue corteggiatrici. Per quanto riguarda Luca, invece, il ragazzo conoscerà una ragazza nuova.

Matteo tra due fuochi a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 9 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà in studio i tronisti ed inviterà Matteo a sedersi al centro dello studio. Il ragazzo ha portato in esterna solo Denise e tra di loro c’è stato anche un bacio molto passionale. Successivamente, poi, si aprirà un dibattito molto acceso che riguarderà anche Armando. Nello specifico, sarà mandato in onda un filmato inerente quello che è accaduto dopo la scorsa registrazione.

Dal video in questione si vede Denise chiacchierare amabilmente con Armando, cosa che chiaramente indispettirò molto Matteo. Tra il tronista e la corteggiatrice nascerà una discussione molto accesa, a seguito della quale lei abbandonerà lo studio. Il tronista proverà a seguirla, ma Maria gli farà cambiare idea. Nello specifico, la conduttrice lo esorterà a riflettere sul fatto che dovrebbe essere lei a corteggiarlo e non il contrario.

Liti accese nella puntata del 9 febbraio

Ranieri, allora, si cimenterà in una conversazione con Federica. Anche lei, però, sarà piuttosto arrabbiata, non tanto per il bacio che lui e Denise si sono dati in esterna quanto, piuttosto, per il fatto che è uscito con lei. Anche Federica, dunque, lascerà lo studio e il tronista deciderà di seguirla. Luca, invece, uscirà con una corteggiatrice nuova, mentre Eleonora non tornerà in studio.

Nella puntata del 9 febbraio di Uomini e Donne, però, ci saranno anche altri colpi di scena. In particolare, si aprirà una discussione molto accesa tra Armando e Biagio. Il primo accuserà il secondo di fare sponsorizzazioni nel programma e questo farà perdere le staffe al cavaliere. I due discuteranno in maniera così animata al punto da venire quasi alle mani. Tale scena certamente sarà censurata o, quanto meno, alleggerita dalla produzione in fase di montaggio delle clip.