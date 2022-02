Natalia Paragoni scrive un libro, ma gli errori grammaticali non si contano, caos sul web, lei sbotta (FOTO)

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, ha scritto un libro intitolato “La vita secondo Naty”. In molti, però, si sono stupiti di questa scelta in quanto non credevano che la protagonista avesse la dote dell’eloquenza.

In effetti, subito dopo la pubblicazione, sul web è scoppiato il caos. In molti hanno notato alcuni errori grammaticali molto importanti che hanno generato sgomento. Lei ha risposto in modo piuttosto piccato a tutti. Vediamo che cosa è successo.

Gli errori grammaticali sul libro di Natalia Paragoni

La compagna di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, è finita al centro di un polverone mediatico per aver scritto un libro alquanto discusso. Si tratta di un racconto autobiografico in cui la ragazza ha voluto mettere in evidenza il suo punto di vista nel relazionarsi alla vita. Il libro, in realtà, è uscito un po’ di tempo fa, ma la ragazza di recente lo ha fatto recapitare a Tommaso Zorzi. L’influencer, nel ricevere questo omaggio, ha deciso di mostrarlo sui social, mettendo in evidenza anche la dedica scritta dalla giovane.

La protagonista, però, in tale pensiero rivolto a Tommy ha commesso svariati errori grammaticali. Nello specifico, ha scritto “opignonista” invece di “opinionista”, oppure ha detto “recenzione” invece vi “recensione”. Quando l’influencer ha preso visione del regalo, non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla faccenda cercando, però, di non ferire i sentimenti della giovane.

Gli insulti sul web e la risposta della giovane

Sul web, però, in molti si sono scagliati contro Natalia Paragoni sperando che il libro non sia stato scritto realmente da lei. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, ad esempio, hanno fortemente attaccato la giovane definendola un po’ ignorante. Di fronte queste critiche, però, Natalia ha deciso di replicare. La ragazza si è giustificata dicendo che la dedica scritta a Tommaso fosse del tutto ironica.

Secondo la sua versione dei fatti, dunque, gli errori grammaticali presenti sarebbero stati commessi di proposito per fare dell’ironia. In seguito, però, la protagonista si è anche sfogata dicendo di sentirsi piuttosto offesa e bullizzata per gli attacchi che molti le stanno rivolgendo sul web. Per i due influencer sopracitati, però, la reazione della Paragoni sembra un po’ troppo eccessiva. Di questi tempi si dovrebbe prestare molta più attenzione ad adoperare certi termini, soprattutto sul web, quando si è seguiti da migliaia di persone.