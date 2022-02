Federica Calemme sbotta contro Alfonso Signorini: la frase sui soldi che non è piaciuta (FOTO)

Tra Federica Calemme e Alfonso Signorini non sembra scorrere esattamente buon sangue. Già quando la ragazza si trovava nella casa del GF Vip ha più volte sbottato contro il conduttore accusandolo di non rivolgerle mai la parola e di non salutarla neppure durante le messe in onda.

Ora che è uscita, però, la situazione sembra addirittura peggiorata. Il presentatore, durante la precedente puntata del reality show, ha pronunciato una frase piuttosto piccata, che non è stata affatto gradita dalla giovane. Quest’ultima, in quel momento, non ha risposto, ma lo ha fatto in queste ore sui social.

La stoccata di Alfonso Signorini contro Federica

Durante la messa in onda del GF Vip di venerdì scorso, Alfonso Signorini si è reso protagonista di una battuta alquanto piccata verso Federica Calemme. Nello specifico, il presentatore, rivolgendosi a Gianmaria, ha detto che il giovane fosse stato avvistato a Via Montenapoleone con tante buste in mano appartenenti a negozi di lusso. Accanto a lui c’era la sua nuova fidanzata Federica, pertanto, non è stato difficile ipotizzare che si trattasse di regali per la sua donna.

Alfonso, poi, ha proseguito dicendo che Gianmaria è solo all’inizio e deve ancora vedere tutto quello che dovrà fare per la sua compagna. In quel momento, però, la ragazza non ha avuto la prontezza di rispondere, o forse non ha voluto sollevare una polemica in diretta. Tuttavia, a distanza di un po’ di tempo ha sentito la necessità di replicare attraverso i suoi profili social.

La Calemme replica in ritardo e infastidita

Su Twitter, infatti, Federica Calemme ha replicato alle insinuazioni di Alfonso Signorini. La ragazza ci ha tenuto a precisare che, per fortuna, lei possiede ancora un conto in banca intestato a lei. Questo per dimostrare di non avere bisogno di nessun uomo che le compri le cose di lusso, in quanto è perfettamente in grado di provvedere da sola ai suoi bisogni. La giovane ha aggiunto una faccina sorridente al commento, tuttavia, in molti non hanno potuto fare a meno di percepire un velo di risentimento.

La sua replica non ha avuto nessun seguito, in quanto Alfonso non è più intervenuto sulla faccenda. Adesso non ci resta che attendere la prossima messa in onda del GF Vip, che ricordiamo sarà lunedì prossimo, per vedere se il presentatore deciderà di proseguire la questione o porvi fine.