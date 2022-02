Katia insulta Lulù al GF Vip per la sua situazione economica: la reazione dei concorrenti e di Clarissa indigna il web (VIDEO)

In queste ore si sta molto parlando di un insulto mosso da Katia Ricciarelli contro Lulù Selassiè al GF Vip in merito alle condizioni economiche della giovane. Quest’ultima ha dichiarato di voler vincere il reality show in quanto così potrebbe aiutare la sua famiglia.

La cantante lirica non ha apprezzato queste parole ed ha replicato in modo piuttosto pungente con una frase reputata da molti offensiva. Tuttavia, a generare ancora più sgomento è stata la reazione dei concorrenti.

Gli insulti di Katia a Lulù e le risate dei coinquilini

Nel corso della precedente puntata del GF Vip, Lulù Selassiè ha dichiarato di voler vincere il programma per aiutare economicamente la sua famiglia, ma Katia non ha apprezzato le sue parole. In seguito, infatti, la Ricciarelli si è sfogata con alcuni compagni d’avventura prendendo in giro la principessa, specie in merito alle difficili condizioni economiche della sua famiglia. In particolar modo, la lirica ha dato della pidocchiosa alla sua coinquilina ed ha cominciato a prenderla in giro per le sue dichiarazioni.

Le frasi usate da Katia hanno indignato il popolo del web, tuttavia, quello su cui non molti si erano soffermati in un primo momento è stata la reazione dei coinquilini. Katia stava parlando con Alessandro, Sophie e Kabir quando ha pronunciato queste parole e la cosa imbarazzante è che nessuno di loro abbia alzato un dito per difendere la principessa dalle accuse. (Continua dopo il video)

Pubblico del GF Vip indignato e il silenzio di Clarissa

Stando a quanto emerso da un video che sta circolando in rete in queste ore, infatti, i concorrenti del GF Vip con cui Katia stava parlando sono scoppiati a ridere e si sono presi gioco di Lulù. Il popolo del web, dunque, è insorto ed ha cominciato ad attaccare tutti coloro i quali si sono permessi di fare dell’ironia su di una situazione estremamente seria e delicata.

Al momento, Lulù non è stata messa al corrente di quanto accaduto, pertanto, non ha avuto modo di replicare. Tuttavia, l’altra cosa che sta generando ancora più sgomento sui social è il fatto che neppure sua sorella Clarissa sia intervenuta per difenderla. La giovane, di solito, prende sempre posizioni molto nette per tutelare le sue sorelle, ma stavolta è rimasta anche lei in silenzio. Replicherà forse in queste ore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.