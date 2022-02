GF Vip, Alessandro disperato per Sophie: la confessione choc sui figli detta sotto le coperte (VIDEO)

Il rapporto tra Alessandro e Sophie al GF Vip è sempre più complicato. I due dicono di volersi molto bene, tuttavia, passano più tempo a litigare che a stare in armonia. In queste ore, ad esempio, il giovane ha avuto uno sfogo con Manila.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato alla Nazzaro di essere senza parole per alcuni atteggiamenti di cui si rende protagonista la Codegoni. In particolare, lo ha scioccato una frase sui figli. Vediamo di cosa si tratta.

Le richieste inaspettate di Sophie ad Alessandro sotto le coperte

Alessandro e Sophie continuano a battibeccare nella casa del GF Vip. Di recente, si sono nuovamente allontanati. Un po’ per la gelosia, un po’ per le incomprensioni, un po’ per l’assenza di dialogo, tra i due sembra ci sia sempre un buon motivo per litigare. Ad ogni modo, stavolta Basciano si è sfogato con Manila ed ha fatto delle confessioni davvero inedite. Nello specifico, il ragazzo ha detto di essere rimasto particolarmente colpito da una frase che la giovane gli ha confessato sotto le coperte.

In particolare, pare che la Codegoni abbia chiesto un figlio al suo fidanzato. Stando a quanto rivelato da Alessandro, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe detto di voler avere dei bambini con lui, ma non è tutto. A quanto pare, Sophie gli avrebbe confidato di sentirsi anche quasi pronta a sposarlo, in quanto vuole stare con lui per tutta la vita. Si tratta sicuramente di parole importanti che, tuttavia, vanno a cozzare con quello che poi accade al di fuori delle coperte.

Basciano incredulo al GF Vip

Dinanzi queste dichiarazioni, Manila è rimasta senza parole. La donna, infatti, non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare un piccolo sorrisetto ironico. Ad ogni modo, Alessandro ha voluto rivelare queste cose alquanto private che Sophie gli ha detto sotto le coperte per motivare la sua incredulità quando durante le giornate trascorse al GF Vip i due litigano in continuazione.

Secondo il giovane, se la ragazza prova queste cose così importanti per lui, allora per quale ragione non perde mai occasione per dare luogo a polemiche. Questo, chiaramente, ha fatto pensare a molti che, in realtà, la Codegoni creda di essere innamorata follemente, ma in realtà non lo è sul serio. Sarà così?