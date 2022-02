Il Paradiso delle signore trama 11 febbraio: Flora deve deporre, Veronica prende una decisione su Gemma

La trama della puntata dell’11 febbraio del Paradiso delle signore rivela che per Flora sarà un giorno molto importante. La donna dovrà andare a fare la sua deposizione in questura e da questo evento potrebbe dipendere tutto il futuro di Adelaide.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore farà una proposta per acquistare la casa dove viveva Irene, mentre Veronica prenderà una decisione. La donna è disposta a tutto pur di tutelare sua figlia Gemma.

Giorno importante per Flora nella puntata dell’11 febbraio

Nel corso della puntata del giorno 11 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Flora sarà piuttosto in ansia. La donna dovrà andare a deporre in questura e fornire la sua testimonianza in merito a quello che sa sul coinvolgimento della famiglia Guarnieri sulla morte di suo padre Achille Ravasi. Dalle sue parole potrebbe dipendere tutto il futuro della contessa. Se Flora deporrà a suo favore, infatti, la donna potrebbe assumere una posizione completamente differente agli occhi della giustizia.

Salvatore, invece, sarà sempre più intenzionato ad acquistare la casa che, ormai, ha adocchiato da diverso tempo. A tal proposito, farà una proposta. Quest’ultima verrà accettata, ma non mancherà qualche turbamento. Anna, infatti, non riuscirà a gioire appieno della notizia in quanto sa di non essere stata molto sincera nei confronti del suo fidanzato. Nello specifico, non gli ha rivelato la verità su sua figlia Irene.

La decisione di Veronica al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, assisteremo ad un colpo di scena inatteso inerente la famiglia Colombo. Gemma sarà profondamente pentita per la lettera intimidatoria che ha mandato a Gloria, pertanto, sarò disposta a parlare con la donna per raccontarle tutta la verità. Veronica, però, non glielo permetterà. Nella puntata dell’11 febbraio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la donna arriverà a prendere una decisione inattesa.

Nello specifico, esprimerà la sua intenzione di assumersi la responsabilità al posto della figlia. Veronica, infatti, chiederà a Gloria un appuntamento per confessarle che è stata lei ad inviarle quella lettera. L’ex di Ezio accetterà l’invito, pertanto, le due si daranno appuntamenti in gran segreto. Colombo, però, intercetterà la conversazione tra i due e si presenterà all’appuntamento con Veronica prima dell’arrivo di Gloria. Che cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate.