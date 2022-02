Aldo Montano si scaglia contro il GF Vip e Alex Belli: “Siamo tutti scemi…?” (FOTO)

In queste ore Aldo Montano ha manifestato il suo disappunto nei confronti di alcune decisione prese al GF Vip, che riguardano soprattutto Alex Belli. A indignare particolarmente lo schermidore è stata la comunicazione che Alfonso Signorini ha fatto alla fine della scorsa mesa in onda del reality show.

Nello specifico, il conduttore ha annunciato il futuro ingresso in casa di Alex Belli. Ebbene, dinanzi questa situazione, l’atleta non ci ha più visto e si è sfogato in un’intervista e anche sui social.

Aldo critica le decisioni del GF Vip

Aldo Montano si è scagliato contro Alex Belli e anche il GF Vip, che gli darà l’opportunità di tornare nella casa più spiata d’Italia. Dopo essere stato squalificato dal gioco, in quanto ha infranto le regole anti-covid abbracciando la sua compagna, Alex non sarebbe dovuto tornare neppure in studio. Invece, l’80% delle puntate si basa sulle dinamiche che lui è stato in grado di sollevare, ma non solo.

A quanto pare, le situazioni a cui ha dato luogo mentre è fuori dalla casa non bastano. Alfonso Signorini ha ritenuto opportuno concedergli la possibilità di tornare al Grande Fratello in modo da scombussolare ulteriormente la situazione. Nei prossimi giorni, dunque, Belli varcherà di nuovo la soglia della porta rossa per restarci per un bel po’ di giorni. Ad ogni modo, a questa decisione hanno storto il naso un po’ di persone.

Montano contro il ritorno in casa di Alex Belli

Tra queste c’è Aldo Montano, il quale ha velatamente attaccato anche il GF Vip. L’atleta ha detto di reputare assurdo che Belli possa ritornare in casa, dopo essere stato squalificato peraltro. Inoltre. Aldo è fermamente convinto del fatto che il suo ex coinquilino abbia studiato ad hoc tutto questo teatrino, pertanto, tutto quello che accade è manipolato e falso.

Facendo queste insinuazioni, però, il protagonista ha gettato fango anche sul programma, che di fatto permetterebbe all’ex concorrente di mettere su il suo teatrino. Anche la scelta di mandare Delia in finale e di salvare Soleil dalle nomination sarebbe stata studiata per far rimanere in gioco i due punti focali di questa edizione. Successivamente, poi, Aldo ha mostrato il suo dissenso anche su Instagram. A tal proposito, ha commentato il futuro ingresso di Alex al GF Vip come un qualcosa di stomachevole.