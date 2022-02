Gianmaria Antinolfi svela il regalo fatto a Federica, poi sul GF Vip: “Il momento più brutto della mia vita” (VIDEO)

Gianmaria Antinolfi ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza al GF Vip e poi ha svelato il fantomatico regalo fatto a Federica per il suo compleanno. Anche Alfonso Signorini ha ironizzato sulla faccenda facendo una battuta poco gradita dalla Calemme.

Ad ogni modo, il protagonista ha parlato anche di alcuni momenti molto difficili vissuti all’interno del reality show. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Il regalo di Gianmaria a Federica

Nel corso di una recente intervista, Gianmaria Antinolfi ha rivelato, finalmente, il regalo fatto a Federica per il compleanno. I due sono stati avvistati a Via Montenapoleone intenti a girare per negozi di lusso. Questo ha immediatamente fatto scoppiare la polemica, in quanto in molti hanno accusato la Calemme di approfittare della situazione agiata del giovane per farsi fare regali molto costosi. La cosa non è stata gradita dalla ragazza che, infatti, ha replicato in maniera piuttosto piccata.

In ogni caso, nell’intervista Gianmaria ha svelato di che omaggio si tratta. Il giovane ha inizialmente esordito dicendo di aver regalato alla sua donna dei fiori e la sua presenza. In seguito, poi, su esortazione dei giornalisti, ha confessato tutto. Nello specifico, ha ammesso di aver comprato alla protagonista una borsa firmata. Lui è esperto di moda ed ama il bello, pertanto, è stato felice di omaggiare la sua donna di questo pensiero.

Antinolfi parla del GF Vip e su Sophie Codegoni…

Dopo aver rivelato il regalo fatto a Federica, Gianmaria Antinolfi ha parlato della sua esperienza al GF Vip. In particolar modo, il giovane ha detto di aver vissuto dei momenti orribili. Soprattutto all’inizio ha fatto molta fatica ad ambientarsi, pertanto, ha definito quei momenti come quelli più brutti di tutta la sua vita. In merito a Federica, poi, il suo ingresso ha ribaltato completamente la situazione.

Questo, infatti, è stato il regalo più bello che il reality show potesse fargli. Successivamente, poi, ha svelato anche qualche aneddoto piccante. Gabriele Parpiglia gli ha chiesto se, quando era con Sophie, i due avessero avuto un rapporto intimo. Gianmaria ha negato categoricamente dicendo che non sarebbe mai riuscito ad andare così oltre dinanzi centinaia di telecamere. A quanto pare, però, la Codegoni non la pensa in questo modo, dato che di recente Alessandro ha ammesso di essere andato a letto con lei.