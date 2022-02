Lorenzo Amoruso, dopo aver lasciato Manila, continua a sbottare sui social: “Una gran vergogna…” (FOTO)

Oltre allo show che vede come protagonista Alex, Delia e Soleil, anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno generando un bel po’ di sgomento. Tutto è cominciato nel momento in cui, dopo la messa in onda della scorsa puntata del GF Vip, il dirigente sportivo ha lasciato la sua compagna con un messaggio su Instagram.

Tale gesto ha sollevato un bel po’ di sgomento e in molti hanno cominciato a credere che si sia trattato solo di una mossa per far parlare di sé. Dopo tutte le accuse, il protagonista è tornato all’attacco con un nuovo commento.

Le strane mosse di Lorenzo contro Manila sui social

Lorenzo Amoruso ha lasciato Manila Nazzaro con un messaggio alquanto inatteso su Instagram. Il protagonista ha annunciato di essersi preso una pausa in quanto non riconosce più la donna con cui ha intrapreso la sua relazione. Queste parole hanno fatto il giro del web e in molti non sono riusciti a trovare una spiegazione. Ad ogni modo, tutti hanno parlato della faccenda tranne, ovviamente, la diretta interessata. Manila, infatti, non è stata ancora messa al corrente dell’accaduto in quanto non c’è stata ancora una puntata del GF Vip.

Dato che il programma non andrà in onda questo venerdì, bisogna attendere la prossima settimana per saperne di più. Ad ogni modo, dopo questo post così inaspettato, Lorenzo è tornato con un nuovo commento al veleno. Il protagonista ha detto di non riconoscere più nemmeno il mondo che lo circonda. Esso è diventato un posto in cui vanno avanti i cattivi e i giocatori, invece delle persone perbene.

Amoruso pubblica un nuovo post al veleno

Si tratta di un mondo in cui vige la maleducazione, mentre l’educazione e la gentilezza sono viste come segno di debolezza. Il dirigente sportivo poi ha anche esortato tutte le persone che vivono secondo queste regole a vergognarsi e ad avere maggiore rispetto nella vita. Lo sfogo di Lorenzo Amoruso sembra essere una risposta a tutte le critiche che ha ricevuto dopo il post in cui ha lasciato Manila.

In molti, però, non possono fare a meno di credere che questo sia l’ennesimo tentativo di attirare a sé l’attenzione di Alfonso Signorini. In questo modo, infatti, il conduttore sicuramente lo farà intervenire durante la prossima puntata in modo da inscenare anche quest’altra soap opera.