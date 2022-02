Il Paradiso delle signore spoiler 14 febbraio: Ezio va via di casa, Umberto nei guai

Gli spoiler della puntata di lunedì 14 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che i membri del grande magazzino si cimenteranno nei festeggiamenti del giorno degli innamorati. Il clima, però, sarà tutt’altro che sereno per alcuni protagonisti.

Nello specifico, vedremo che Ezio deciderà di andare via di casa in quanto adirato per come si è comportata Veronica. Umberto, invece, sarà nei guai in quanto Dante e Fiorenza organizzeranno un piano per colpirlo nel profondo.

Ezio va via di casa nella puntata del 14 febbraio

Nel corso della puntata del 14 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Ezio non prenderà affatto di buon grado la decisione di Veronica di raccontare una bugia su chi sia stata a scrivere la lettera intimidatoria per Gloria. Proprio per tale ragione, deluso dal comportamento della donna, deciderà di andare via di casa. La Zanetta, chiaramente, andrà nel panico, sta di fatto che chiederà immediatamente un confronto con la madre di Stefania.

Su di un altro versante, poi, vedremo che le veneri si cimenteranno nei festeggiamenti del giorno di San Valentino. A tal proposito, le donne si organizzeranno per trascorrere tutta la serata in giro con le biciclette. Dante, invece, approfitterà di questo giorno speciale per fare una sorpresa a Beatrice. A tal proposito le organizzerà qualcosa di molto romantico e di inaspettato.

Pericoloso piano contro Umberto al Paradiso delle signore

Intanto, però, Dante lavorerà anche su di un altro fronte. In particolar modo, il suo obiettivo primario resterà sempre quello di prendere possesso del Paradiso delle signore, pertanto, nella puntata del 14 febbraio assisteremo ad un colpo di scena. Romagnoli, infatti, dibatterà con Fiorenza per mettere a segno un colpo basso per Umberto. L’assenza di Adelaide comincerà a farsi sentire in maniera sempre più importante. In giro sono moltissime le voci che circolano e non sono affatto edificanti.

Approfittando proprio di questa situazione di confusione e di debolezza, dunque, i due metteranno su un piano davvero perfido contro Guarnieri. Infine, vedremo che Ezio cambierà idea. Il protagonista tornerà a casa da Veronica, ma l’arrabbiatura non gli sarà affatto passata. Anche se ha deciso di compiere questo gesto in occasione del giorno di San Valentino, Ezio prenderà una decisione molto importante. Nello specifico, deciderà di rimandare la data del matrimonio. Come la prenderà Veronica? Sicuramente non bene.