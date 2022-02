Belen Rodriguez, fiume in piena a Le Iene: “Con Stefano a letto…” poi l’inaspettata stoccata alla Marcuzzi (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene Belen Rodriguez è stata un vero fiume in piena. La showgirl si è cimentata in un gioco molto divertente condotto da Teo Mammuccari chiamato il “Passaparolaccia”. Il conduttore le ha passato delle foto, da non mostrare in telecamera, e lei ha risposto ad alcune domande sul personaggio rappresentato.

Ebbene, tra i protagonisti non potevano mancare alcuni suoi vecchi amori, come ad esempio Stefano De Martino e alcune colleghe. Tra di loro sono state citate Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli e Belen ha spiazzato tutti, specie sulla prima.

Le parole di Belen sull’intimità con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha rilasciato delle dichiarazioni davvero forti durante la scorsa puntata de Le Iene. La donna ha risposto ad alcune domande su diversi personaggi del mondo dello spettacolo e, seppur le loro identità non siano state palesate, non è stato difficile intuire a chi si stesse riferendo. Partendo da Stefano De Martino, la showgirl ha ammesso di essere molto legata a lui. Anche se spesso i due litigano, dopo un po’ a lei passa sempre. Nell’intervista, la modella ha lasciato intendere di essere tornata a frequentarlo, in quanto ha parlato di cene insieme e non solo.

Ad un certo punto, infatti, ha anche aggiunto di essere consapevole di essere stata tradita qualche volta da lui. Malgrado questo, però, ci ricasca sempre, anche perché a letto hanno un’intesa formidabile. Inoltre, ha anche aggiunto che lei per lui ci sarà sempre, in quanto hanno condiviso cose davvero molto importanti e crede che la cosa sia reciproca.

La Rodriguez spiazza su Alessia Marcuzzi a Le Iene

Successivamente, poi, Belen Rodriguez ha svelato altri altarini a Le Iene. In particolar modo, riferendosi ad una donna dello spettacolo, probabilmente Alessia Marcuzzi, ha fatto confessioni inedite. Teo Mammuccari le ha chiesto di svelare in che rapporti fosse con la persona rappresentata in foto e Belen ha detto di non essere molto entusiasta di lei. La showgirl ha accusato la persona in questione di averla chiamata e insultata un po’ di tempo fa.

Inoltre, pare che la persona in questione non si sia comportata affatto bene nei suoi confronti dal punto di vista professionale e non solo. Belen ha detto di essere rimasta molto male, in quanto non si aspettava un simile comportamento da parte di una persona con cui è spesso uscita a cena ed è stata compagna di bevute. (Clicca qui per il video)