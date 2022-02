Anticipazioni Uomini e Donne 11 febbraio: Ida e Alessandro vicini ad andar via? Novità per Gemma

Le anticipazioni della puntata di venerdì 11 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si comincerà con una nuova registrazione. Al centro dell’attenzione ci saranno, soprattutto, Ida e Alessandro. La conoscenza tra i due sta procedendo a gonfie vele.

Gemma, invece, proprio non riuscirà a trovare la sua stabilità. Le ultime conoscenze sono finite tutte in malo modo, tuttavia, la speranza è l’ultima a morire. Nella puntata in questione, infatti, vedremo che uscirà con un nuovo cavaliere del parterre.

Gemma e Ida su sue binari opposti nella puntata dell’11 febbraio

Nella puntata dell’11 febbraio di Uomini e Donne la conduttrice dovrebbe cominciare, come sempre, da Gemma Galgani. Quest’ultima sta vivendo un periodo piuttosto turbolento in quanto proprio non riesce a trovare la persona adatta a lei. Tutte le conoscenze si stanno estinguendo in un nulla di fatto. Ad ogni modo, la dama non si arrende mai. Nella messa in onda di oggi, infatti, vedremo che la donna uscirà con un nuovo cavaliere del parterre. I due trascorreranno del tempo insieme, che questa sia la volta buona?

Sembra un po’ troppo presto per dirlo, specie perché c’è di mezzo Gemma, le cui conoscenze pare siano sempre destinate a finire tutte male. Per contro, però, vedremo che tra Ida e Alessandro le cose procederanno divinamente. I due si diranno sempre più presi l’uno dell’altra e in molti cominceranno a sospettare che presto possano abbandonare la trasmissione insieme. Non ci resta che attendere per vedere se accadrà.

Liti e abbandoni a Uomini e Donne

Restando sempre in tema di trono over, poi, nella puntata dell’11 febbraio di Uomini e Donne assisteremo anche ad altri dibattiti. Tra i più accesi ci sarà soprattutto una discussione tra Armando e Biagio. I due litigheranno così forte al punto da arrivare quasi alle mani. Al momento, però, non è certo se tale contenuto andrà in onda domani o nel prossimo appuntamento.

In merito al trono classico, invece, Luca sarà sempre più preso dalla nuova corteggiatrice Soraya. I due faranno una nuova esterna, nella speranza che stavolta riescano a portarla a termine senza equivoci. Matteo, invece, litigherà con entrambe le sue corteggiatrici. Federica lascerà lo studio per non essere stata portata in esterna, mentre Denise verrà attaccata perché pare stia continuando a dare corda ad Armando. In studio, infatti, nascerà una polemica infinita e Denise lascerà lo studio.