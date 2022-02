Uomini e Donne registrazione 10 febbraio: nuova rissa e il ritorno di Federica

Giovedì 10 febbraio è stata fatta una nuova registrazione di Uomini e Donne e, anche in questo caso, i colpi di scena non sono mancati. Il primo ha riguardato il ritorno di Federica, corteggiatrice di Matteo. In secondo luogo, poi, un’altra coppia di cavalieri del trono over è quasi venuta alle mani.

In una precedente occasione era toccato ad Armando e Biagio, mentre stavolta i protagonisti sono stati Diego e Alessandro. Al trono di Luca, invece, ci sono state delle new entry.

Nuova rissa sfiorata a Uomini e Donne

Le anticipazioni della registrazione del 10 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Gemma ha deciso di chiudere la conoscenza del nuovo cavaliere. Tina l’ha molto attaccata dicendo che, secondo il suo punto di vista, lei non sia affatto interessata a lui. Dopo un po’ di polemiche, la dama ha posto fine alla conoscenza. Ida e Alessandro, invece, sono sembrati più presi che mai, tuttavia, ad un certo punto è scattata una quasi rissa. Diego, infatti, non è riuscito a trattenersi dall’intervenire in più occasioni.

Evidentemente, la cosa ha creato molto fastidio in Alessandro, che non ha esitato a rispondere a tono. Tra i due, dunque, è nata una lite furibonda, che ha sfociato quasi in rissa. Sono dovuti intervenire gli altri esponenti del parterre per placare gli animi. Secondo la pagina “Uomini e Donne classico e over”, che ha divulgato le anticipazioni, questa scena verrà censurata. Anche tra Massimiliano e Nadia tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Registrazione 10 febbraio: torna Federica

Restando sempre in tema di trono over, Sara ha deciso di chiudere la conoscenza di Giovanni, in quanto ha la sensazione che lui tenga ancora a Daniela. Passando al trono classico, invece, nella registrazione del 10 febbraio di Uomini e Donne è avvenuto il ritorno di Federica. La ragazza ha deciso di tornare in studio per confrontarsi con il tronista. I due hanno molto parlato e alla fine si sono chiariti.

A suggellare la pace fatta c’è stato un bellissimo ballo. In merito a Denise, invece, la ragazza non è ritornata e Matteo ha dichiarato di non avere intenzione di andare a riprenderla in quanto, ormai, non si fida più di lei. Dopo aver parlato delle sue corteggiatrici, Matteo ha lasciato lo studio e non è più rientrato. Luca, infine, ha portato in esterna Lilli e per lui sono scese quattro nuove corteggiatrici.