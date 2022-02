GF Vip, Sophie dà un calcio nelle parti basse di Alessandro: increscioso incidente (VIDEO)

I concorrenti del GF Vip si stavano cimentando in un balletto in giardino quando, improvvisamente, Sophie ha dato un calcio ad Alessandro in un punto piuttosto sensibile. Il giovane si è fatto piuttosto male e la ragazza è apparsa mortificata.

La scena, chiaramente, ha generato un bel po’ di ironia sul web, anche perché il video è divenuto virale in men che non si dica. Ad ogni modo, scopriamo come sia successo e come stia adesso il giovane.

Il calcio di Sophie ad Alessandro

Tra Alessandro e Sophie le cose stanno procedendo abbastanza bene nella casa del GF Vip, se non fosse per un calcio che la ragazza gli ha dato involontariamente. I due, infatti, si stavano cimentando in un balletto in giardino quando, improvvisamente, è giunto il momento di fare una presa. L’ex tronista di Uomini e Donne gli è corso in contro e lui l’ha sollevata. Nell’alzarla, però, la Codegoni non è riuscita a tenere ferme le gambe, sta di fatto che le è partito un colpo, che è capitato proprio tra le parti basse del coinquilino.

Il ragazzo, chiaramente, ha subito mollato la presa e si è gettato a terra. In un primo momento i compagni d’avventura si sono avvicinati a lui per sincerarsi delle sue condizioni di salute che, tutto sommato, erano buone. A parte il dolore momentaneo, infatti, Alessandro è riuscito a riprendersi in fretta. Dopo averlo “soccorso”, infatti, in molti sono scoppiati a ridere per la gaffe. (Continua dopo il video)

Troppa quiete nella casa del GF Vip

Anche il popolo del web non ha potuto fare a meno di commentare il calcio che Sophie involontariamente ha mollato ad Alessandro nella casa del GF Vip. Le battute, chiaramente, si sono diffuse a macchia d’olio, tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene. A parte questo piccolo incidente, che è importante ribadire che è stato del tutto involontario, tra i due sembra ci sia un momento di tranquillità.

Di recente, Alessandro ha avuto modo anche di chiarire con Antonio dopo le accese discussioni che ci sono state nei giorni passati. Dunque, il clima sembra davvero sereno, forse fin troppo. Non ci resta che attendere l’arrivo di Alex Belli in casa, dunque, per vedere nuovamente gli animi scombussolati e per assistere a qualche altra dinamica degna di nota.