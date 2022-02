Barbara D’Urso al GF Vip con Alfonso Signorini, bomba di Mediaset: ecco quando e cosa farà

In queste ore, dietro le quinte di Mediaset, sono trapelate delle notizie inaspettate inerenti una delle conduttrici più discusse di Canale 5. La notizia riguarda Barbara D’Urso, la quale pare sia pronta a sbarcare al GF Vip.

Ebbene si, Lady Cologno sarà al fianco di Alfonso Signorini durante questa sesta edizione del reality show. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio quando accadrà tutto ciò e, soprattutto, che ruolo avrò all’interno della trasmissione.

Lo sbarco di Barbara D’Urso al GF Vip

Le novità in casa Mediaset sono in continuo divenire. Da poco è trapelata la notizia secondo cui Barbara D’Urso sbarcherà al GF Vip. La conduttrice, infatti, affiancherà Alfonso Signorini in occasione della puntata finale del reality show, che ricordiamo si terrà il 14 marzo. Lo scopo della presenza della conduttrice all’interno del reality show, però, sarà ben preciso. La donna non dovrà affatto condurre il programma, che ormai è saldamente nelle mani di Alfonso Signorini.

Lei, piuttosto, sarà un’ospite speciale della puntata. La sua presenza servirà a lanciare il nuovo programma che andrà a condurre, ovvero, La Pupa e il Secchione Show. In queste ore sul web è stato diffuso il promo della trasmissione che, a quanto pare, è stata completamente rivoluzionata. Ebbene, in occasione dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, la conduttrice darà qualche informazione in più in merito al suo nuovo progetto.

Il cambio di programma per Pomeriggio 5

Al momento, però, non si sa se Barbara D’Urso prenderà parte a tutta la puntata finale del GF Vip commentando anche le dinamiche che si verranno a creare, o se le verrà dedicato solo un piccolo blocco. Ad ogni modo, questa non è l’unica novità che la riguarda. Dato che dal 15 marzo la donna dovrà condurre La Pupa e il Secchione Show, che viene registrato da Roma, ci sarà anche un trasloco di Pomeriggio 5.

La trasmissione pomeridiana, che va in onda dal lunedì al venerdì, infatti, solitamente viene registrata a Cologno Monzese. Dato che Barbara D’Urso, però, sarà impegnata a Roma per le registrazioni del programma di Italia 1, anche Pomeriggio 5 si sposterà nella capitale. Le puntate del lunedì e del martedì, infatti, saranno registrate in tale luogo, mentre quelle dal mercoledì al venerdì torneranno nello studio abituale. Chi credeva che la D’Urso sarebbe lentamente sparita dal contenitore Mediaset, dunque, dovrà ricredersi.