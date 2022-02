Il Paradiso delle signore trama 15 febbraio: Umberto fa un passo falso, Veronica si sacrifica

La trama della puntata di martedì 15 marzo del Paradiso delle signore rivela che Umberto si renderà protagonista di un passo falso nei confronti di Flora. Per quanto riguarda Ezio e Veronica, invece, quest’ultima si troverà costretta a prendere una decisone.

Sandro, dal canto suo, sarà sempre più intenzionato a riconquistare Tina. Per riuscire nel suo intento, il protagonista arriverà a compiere un gesto davvero inaspettato. Ecco di che si tratta.

Trama 15 febbraio: Veronica annulla le nozze

Nel corso della puntata del 15 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma si mostrerà decisa a raccontare tutta la verità sulla lettera che ha scritto a Gloria anche ad Ezio. Sua madre Veronica, però, si intrometterà ed impedirà alla figlia di fare questa pazzia. La donna sarà molto provata, in quanto il suo compagno non nutre più fiducia nei suoi confronti dopo quello che ha scoperto. Proprio per questo, Colombo le aveva già palesato la volontà do annullare la data delle nozze.

Veronica sarà affranta dal dolore, tuttavia, giungerà ad una consapevolezza. La donna lo ama profondamente, ma non può continuare ad ostinarsi a volere questo matrimonio da sola, pertanto, deciderà di annullare le nozze. Ezio non potrà fare a meno di ringraziarla per la comprensione. Malgrado questo piccolo segno di riavvicinamento, però, l’uomo è ben lontano dal perdonare la sua compagna.

Passo falso di Umberto al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto chiederà a Flora di accettare l’invito a cena di Romagnoli. Il commendatore le dirà che, in questo modo, la donna potrebbe fare delle indagini su quelli che sono oi piani e le strategie dell’imprenditore. Purtroppo, però, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata. Proprio per tale motivo, vedremo che Guarnieri andrà in difficoltà.

Sandro, invece, sarà disposto a tutto pur di riconquistare sua moglie Tina. Nella puntata del 15 febbraio del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che deciderà di chiudere un accordo con Orlando. Secondo tale accordo, l’uomo si assume la responsabilità di scrivere il brano del musicarello. Come prenderà Tina questo gesto da parte del marito? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Vittorio, nel frattempo, sarà impegnato con le faccende che riguardano il grande magazzino e continuerà a mettere da parte i sentimenti che ancora nutre per la giovane Amato.