Delia Duran si vendica di Jessica Selassiè e bacia Barù, lui sconvolto: “Mi ha ficcato la lingua…” (VIDEO)

Gli animi sono diventati piuttosto bollenti nella casa del GF Vip. In queste ore, infatti, pare che Delia Duran abbia deciso di compiere un gesto di vendetta nei confronti di Jessica Selassiè dando un bacio a Barù.

Ad ammettere tutto è stato in primis l’esperto di vini, che durante una chiacchierata con Davide Silvestri ha ammesso tutto. Successivamente, poi, è stata la compagna di Alex Belli ad entrare più nello specifico.

Barù confessa di essere stato baciato da Delia

Jessica Selassiè e Delia Duran sono arrivate ai ferri corti, al punto che la modella ha deciso di vendicarsi di lei con la complicità di Barù. La compagna di Alex Belli proprio non sta gradendo le continue critiche che la principessa le sta destinando, per tale ragione, ha scelto di consumare la sua vendetta in un modo piuttosto rumoroso. La donna, infatti, si è molto avvicinata a Barù in questo periodo e molti sono stati i coinquilini che si sono resi conto della cosa.

I due, però, hanno sempre negato l’esistenza di un flirt tra i due, almeno fino a questo momento. In queste ore, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è sfogato con Davide Silvestri ed ha ammesso che i due si sono baciati. Come se non bastasse, poi, il protagonista ha aggiunto che è stata Delia a prendere l’iniziativa, sta di fatto che gli avrebbe ficcato “la lingua in gola”.

La Duran parla della sua vendetta contro Jessica Selassiè

I coinquilini sono rimasti chiaramente basiti, al punto che hanno voluto andare più a fondo sulla faccenda per capire se tutto fosse vero o se fosse solo una fantasia dell’enologo. A quel punto, è stata interpellata anche Delia, la quale ha ammesso di aver baciato Barù per ripicca verso Jessica. La donna ha rivelato di essersi spinta oltre con il coinquilino in quanto sa che questo avrebbe infastidito pesantemente la principessa.

Con questo gesto, per molti alquanto basso, la Duran ha voluto farla pagare alla compagna d’avventura. Jessica, chiaramente, non ha preso affatto di buon grado la faccenda, ma quello che tutti si stanno chiedendo è, cosa ne penserà Alex Belli? Quest’ultimo dovrebbe entrare nella casa del GF Vip alla prossima puntata, quindi per il momento non si è affatto sbilanciato. Probabilmente, l’ultimo atto di questa soap opera si consumerà quando metterà piede di nuovo nella casa.