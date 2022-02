Lorenzo Amoruso su Manila: ecco che cosa voleva quel messaggio d’addio e quale decisione ha preso (VIDEO)

In questi giorni ha creato molto sgomento un messaggio che Lorenzo Amoruso ha scritto su Instagram contro Manila Nazzaro. In tale post, il dirigente sportivo ha lasciato intendere di volersi prendere una pausa dal suo rapporto con la compagna.

Tutti sono rimasti senza parole dinanzi questa decisone improvvisa, pertanto, dopo un po’ di giorni, il protagonista ha deciso di rompere il silenzio con dei video e di chiarire, una volta per tutte, la sua posizione in merito.

Lorenzo svela cosa intendeva con quel messaggio di addio per Manila

Lorenzo Amoruso ha registrato delle Instagram Stories in cui ha, finalmente, svelato che cosa intendeva con quel messaggio di addio per Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha esordito dicendo che quel messaggio sia stato generato da un malcontento per il comportamento assunto dalla sua compagna. In particolare, Lorenzo non ha gradito il fatto che la donna sia passata sopra alcune frasi molto gravi pronunciate da Katia Ricciarelli e da Soleil Sorge. Proprio per tale motivo ha avuto il bisogno di prendersi del tempo per riflettere.

Adesso ha riflettuto abbastanza ed ha tratto delle conclusioni. La prima è che ha compreso la scelta della sua donna in quanto Manila è una persona buona, pertanto, riesce sempre a perdonare tutto. In secondo luogo, poi, ci ha tenuto ad anticipare a tutti i fan che lo seguono quali saranno le sue prossime mosse. In molti avevano ipotizzato che il post dell’ex calciatore fosse solo un modo per entrare al GF Vip e far parlare di sé, ma pare non sia così.

Quali saranno le prossime mosse di Amoruso

Nel corso dei video chiarimento, infatti, Lorenzo Amoruso ha detto che né lui né Manila hanno bisogno di visibilità. Proprio in virtù di questo, l’uomo ha svelato che, dopo questi video, non aprirà mai più l’argomento e, soprattutto, non interverrà in nessun programma televisivo per parlare di questa faccenda. Il suo messaggio è stato semplicemente generato dalla voglia di manifestare il suo dissenso, ma non ci sono altri scopi dietro questo gesto.

Lorenzo, inoltre, ha anche voluto ribadire il suo amore per Manila ed ha detto che solo loro due sanno quello che hanno passato. In merito a quelli che non crederanno alle sue parole, Amoruso ha detto di non voler dare peso alla cosa in quanto è consapevole che spesso la gente getta fango proprio sulle persone buone e sincere.