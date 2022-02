Alex Belli fa una sorpresa a Delia Duran al GF Vip: la clip inedita del dietro le quinte (VIDEO)

A quanto pare, l’ennesimo colpo di scena sta per accadere al GF Vip. Alex Belli ha mostrato ai suoi fan di Instagram la sorpresa che presto farà a Delia Duran. L’attore ha deciso di prepararle un aereo, che tra poco sorvolerà la casa più spiata d’Italia.

Con tale gesto, l’uomo sta cercando disperatamente di riconquistare il cuore della sua donna, che di recente ha dichiarato di voler chiudere per sempre con lui. Vediamo di che gesto plateale si renderà protagonista l’ex gieffino.

Ecco quale sorpresa fa Alex a Delia

Nel giorno di San Valentino Alex Belli entrerà nella casa del GF Vip, ma prima che questo accada, l’attore ha realizzato una sorpresa inaspettata per Delia Duran. Questa mattina il protagonista ha pubblicato tra le sue Instagram Stories dei video girati all’interno di un elicottero. I fan sono rimasti piuttosto spiazzati in quanto non riuscivano a capire che cosa ci facesse Belli nel velivolo, considerando che dovrebbe essere in quarantena per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Ad ogni modo, nel giro di poco tempo è arrivata la verità. Alex, infatti, successivamente ha mostrato uno striscione legato all’aereo contenente un messaggio per Delia. A quanto pare, dunque, il protagonista ha intenzione di far volare il mezzo sopra la casa di cinecittà per comunicare con la sua donna e per farle sentire tutto il suo amore e la sua vicinanza. Il messaggio, infatti, è davvero molto romantico.

La dedica d’amore di Belli scioglierà il cuore della Duran?

Lo striscione legato all’aereo che Alex Belli farà volare sulla casa del GF Vip per fare una sorpresa a Delia Duran contiene la seguente scritta: “Delia sei l’unica donna della mia vita vita. Alex“. Il messaggio, inoltre, è tempestato di cuori per rendere ancora più incisivo il concetto. Dopo che Alex Belli ha mostrato in anteprima la sua sorpresa, l’aereo è partito e Delia ha potuto prendere visione della dedica del suo compagno. La donna, chiaramente, non ha potuto fare a meno di restare molto colpita, ma questo basterà per addolcirla?

Ricordiamo che i concorrenti hanno scoperto che il protagonista varcherà di nuovo la soglia della porta rossa in quanto delle persone sono andate fuori l’abitazione a gridarlo. Alcuni concorrenti hanno reagito in maniera piuttosto brusca, tra cui Lulù, la quale ha detto di reputare davvero assurdo che la produzione permetta all’attore di tornare tra di loro.