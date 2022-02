Uomini e Donne spoiler puntata 14 febbraio: rissa sfiorata tra due cavalieri

Anche nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio, ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata in questione sono davvero entusiasmanti. In tale occasione, infatti, andrà in onda una quasi rissa tra due cavalieri del parterre degli over.

Luca, invece, uscirà in esterna con una corteggiatrice nuova dalla quale verrà particolarmente colpito. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi proseguirà con il dibattito su Ida e Alessandro. I due si stanno conoscendo da alcune settimane e pare siano davvero in grande sintonia. Tra loro, infatti, ci sono stati anche dei baci passionali e non sono mancate le prime scenate di gelosia. Restando sempre al trono classico, poi, si passerà a parlare di Biagio. Quest’ultimo chiederà alla conduttrice di mettere la canzone di un cantante emergente napoletano per ballare con una dama che sta conoscendo.

La richiesta, però, sembrerà molto strana ad alcuni esponenti del parterre. Specie Armando prenderà la parola per accusare il conterraneo di essere stato pagato per mandare in onda tale brano. Incarnato, infatti, ammette che anche lui è stato contattato in questi giorni dalla stessa persona per sponsorizzare la sua canzone, ma il cavaliere si sarebbe rifiutato.

Spoiler 14 febbraio: l’esterna di Luca, Matteo non ritorna

Biagio, chiaramente, reagirà in modo piuttosto colorito, sta di fatto che tra i due scatterà quasi una rissa. Chiaramente, nel corso della messa in onda le parti più calde saranno sicuramente censurata, ma i toni saranno parecchio aspri. Per quanto riguarda il trono classico, invece, di Matteo si è ampiamente parlato nella puntata di venerdì 11 di Uomini e Donne, in quella del 14 febbraio, invece, vedremo ci si soffermerà su Luca.

Il ragazzo è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice, con la quale ammetterà di essersi trovato piuttosto bene. Di Eleonora, invece, non si parlerà affatto. Dopo essere stata allontanata dal tronista, infatti, la ragazza non ha fatto più ritorno in studio e, quasi certamente, non vi metterà più piede. Ranieri, che nella scorsa puntata era uscito dallo studio per inseguire Federica, non vi farà rientro per tutta la messa in onda. Quindi bisogna attendere le prossime puntate per scoprire che cosa sarà accaduto.