Oroscopo 13 febbraio 2022, classifica: Toro in salita, Scorpione a riposo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Ottimo momento soprattutto per l’amore. I single avranno delle interessanti opportunità sul proprio cammino. Per quanto riguarda le copie, invece, con un pizzico di fantasia si potranno ravvivare anche i rapporti più monotoni.

2 Pesci. Giornata interessante sul fronte delle emozioni. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo impulsivi. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, imparate a gestire l’ansia e anche le situazioni di forte stress.

3 Gemelli. Non impelagatevi in questioni troppo complesse. Ricordate che la semplicità sta nelle piccole cose e sono quelle che contano davvero. In ambito sentimentale è tempo di non pensare più al passato, ma di guardare al futuro con grande orgoglio e positività.

4 Cancro. L’oroscopo di domenica 13 febbraio vi invita a prendere una decisione importante. Se fino a questo momento avete temporeggiato, forse è giunto il momento di darsi da fare. In ambito sentimentale, invece, è tempo di mettersi in gioco fino in fondo.

5 Toro. I nati sotto questo segno guadagnano un po’ di terreno. Ad ogni modo, prima di poter tirare definitivamente un sospiro di sollievo dovete attendere un po’ di giorni. In amore siate audaci e propositivi il più possibile.

6 Leone. Giornata molto intensa per quanto riguarda le emozioni. Soprattutto in mattinata vi sentite pieni di forza e di energia. Dal pomeriggio, invece, potreste abbattervi un po’. Cercate di trascorrere più tempo con le persone amate.

Previsioni astrali 13 febbraio ultimi sei segni

7 Scorpione. I nati sotto questo segno necessitano di un po’ di riposo. Dal punto di vista professionale ci sono delle cose da rivalutare. Cercate di non affaticarvi troppo e, se necessario, imparate e dire anche di no qualche volta.

8 Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 13 febbraio invitano i nati sotto questo segno a prendere un po’ più alla leggera certi rapporti. Non siate permalosi e imparate a stare al gioco. Sul lavoro dovete essere concentrati.

9 Capricorno. Cercate di mantener la calma in amore. Se alcune faccende professionali vi hanno messo a dura prova, forse è il caso di rilassarsi un po’. Approfittate di questa domenica per riavvicinarvi ad una persona cara che avete trascurato.

10 Ariete. Giornata di alti e bassi in amore. Forse è il caso di fare un esame di coscienza in modo da capire dove avete sbagliato. In ambito professionale, invece, è importante non mostrarsi timorosi. Osate di più per quanto riguarda il lavoro.

11 Vergine. Momento di nervosismo per quanto riguarda le coppie di vecchia data. Forse c’è bisogno di una ventata di aria fresca per ripristinare un po’ il buon umore. Dal punto di vista professionale, invece, attenti alle persone che vi circondano e che si fingono amiche.

12 Bilancia. Imparate ad essere più pazienti. Spesso tendete a perdere le staffe anche per le cose più stupide. Ad ogni modo, meglio non farlo tra oggi e domani. In amore, chi sta vivendo situazioni in bilico, farebbe bene a riflettere un po’ più a fondo.