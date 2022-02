Oroscopo 14 febbraio 2022: Gemelli indecisi, Sagittario più sicuri

Le previsioni dell’oroscopo del 14 febbraio esortano i nati sotto il segno del Capricorno a non arrendersi. I Leone, invece, devono essere più calmi, mente i Vergine non sanno tenere il broncio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel giorno di San Valentino molti dei nati sotto questo segno potrebbero mostrarsi particolarmente nervosi. Non siate irruenti e riflettete a fondo prima di prendere una decisione importante, specie nell’ambito professionale.

Toro. L’oroscopo del 14 febbraio vi invita a gestire con maggiore calma e serenità gli imprevisti che vi capiteranno. Se avete avuto di recente una discussione con una persona cara, forse è il caso di attivarsi per risolvere le cose in sospeso.

Gemelli. Se state per prendere una decisione importante che riguarda il vostro futuro, cercate di ponderare attentamente tutti i pro e i contro. In amore è importante avere delle certezze, siete stanchi di vivere costantemente nel dubbio.

Cancro. Giornata di emozioni intense per i nati sotto questo segno. Se non sapere precisamente che cosa volete dal vostro futuro, cercate di farvi un esame interiore. Solamente in questo modo riuscirete a far venire tutti i nodi al pettine.

Leone. Meglio non essere troppo nervosi. Sia in ambito sentimentale sia in quello professionale dovete imparare a mettere da parte l’orgoglio. Vivete di più alla giornata ed evitate di fare costantemente dei progetti. L’oroscopo del 14 febbraio vi invita alla cautela.

Vergine. Non amate tenere il broncio, proprio per tale motivo, preferite sempre chiarire le cose in sospeso prima di andare a dormire. Questa è una cosa assolutamente corretta. Ricordate che non bisogna mai andare a dormire arrabbiati.

Previsioni 14 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nella vita dovete essere un po’ più flessibili. Troppe volte tendete a credere che le cose debbano andare necessariamente come vi eravate prefissati. Dal punto di vista professionale, invece, pian piano state ricevendo delle soddisfazioni.

Scorpione. Attenti a fare promesse importanti, se poi non siete perfettamente in grado di mantenerle. In ambito professionale vi serve una maggiore organizzazione, mentre in amore dovete vivere un po’ di più alla giornata.

Sagittario. Le cose che fino a questo momento vi sembravano piuttosto ignote, adesso assumeranno una connotazione del tutto diversa. In amore è importante capire se il gioco ne vale la candela. L’Oroscopo del 14 febbraio vi invita a riflettere-

Capricorno. Interessanti risvolti sul lavoro. Se state avviando un nuovo progetto, in questi giorni potreste ricevere delle risposte molto interessanti. Entro la fine del mese ci saranno delle novità degne di nota. Non arrendetevi.

Acquario. Le stelle vi invitano ad investire un po’ di più su voi stessi. Se volete raggiungere un obiettivo, fidatevi del vostro istinto e delle vostre potenzialità. In ambito sentimentale, invece, è meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Pesci. L’impegno viene sempre ripagato. Anche se talvolta potrebbe sembrarvi alquanto lontano un traguardo, ricordate che nella vita la pazienza è una virtù. In ambito sentimentale, invece, è tempo di mettersi in gioco.