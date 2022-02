Uomini e Donne, Eleonora svela se tornerà a corteggiare Luca e poi si sfoga: “In quel contesto…”

Eleonora ha rilasciato un’intervista a MondoTv24 in cui ha parlato di quanto accaduto a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice è stata allontanata dal trono di Luca in quanto sono sopraggiunte ben tre segnalazioni sul suo conto.

La giovane è stata messa con le spalle al muro al punto che è stata inevitabile la sua uscita di scena. Tuttavia, si tratta di una scelta definitiva? Inoltre, come ha commentato il modo in cui la redazione si è comportata con lei? Vediamo cosa ha rivelato.

Eleonora svela come sta dopo quanto accaduto a Uomini e Donne

Eleonora è tornata sull’argomento Uomini e Donne ed ha svelato di essere stata molto male dopo quello che è accaduto in studio. La protagonista ha spiegato di essersi sentita particolarmente offesa dalle segnalazioni, soprattutto perché non ha avuto modo di replicare a tono come avrebbe voluto. A tal proposito, la giovane ha detto che nel contesto del talk show di Maria De Filippi è davvero difficile riuscire ad esprimere appieno la propria opinione.

Questo perché gli argomenti spesso si accavallano, così come le voci dei vari protagonisti. Pertanto, Eleonora ha spiegato di essere rimasta molto male per questo. Nell’intervista ha detto di continuare ad agire legalmente contro l’autrice della segnalazione, in quanto crede che la persona in questione abbia sporcato la sua reputazione. Lei vive in una città molto piccola, dove la gente mormora molto. Proprio per questo, si è trovata a fare i conti con una realtà molto difficile una volta uscita dallo studio.

Tornerà in studio e che pensa di Luca?

In virtù di questo, Eleonora ha detto che non tornerà più a Uomini e Donne. Anche se in cuor suo vorrebbe tanto, non si sente tutelata, quindi preferisce farsi da parte e rinunciare alla conoscenza di Luca. Malgrado questo, porta dentro di sé un bel ricordo dell’esperienza, in quanto è sempre stata trattata con gentilezza ed educazione dallo staff. In merito a Luca, poi, Eleonora ha rivelato di credere che il ragazzo sia molto preso da Lilli.

Il giovane è una persona estremamente buona e gentile, proprio per questo si è lasciato molto prendere dalla storia che si porta dietro la corteggiatrice. Lei, dunque, potrebbe essere una sua potenziale scelta. Il percorso, però, è ancora molto aperto e tutto in divenire, sta di fatto che il tronista ha anche conosciuto nuove ragazze, dunque, è troppo presto per fare ipotesi sulla scelta.